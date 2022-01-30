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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Польша пока не передавала Украине оружия – Резников

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Резников отметил, что еще не общался со своим польским коллегой, но рассчитывает обсудить с ним возможную военно-техническую поддержку от Польши
Резников отметил, что еще не общался со своим польским коллегой, но рассчитывает обсудить с ним возможную военно-техническую поддержку от Польши
Фото: minre.gov.ua

Украина пока не получила от Польши никакой военной помощи. Об этом министр обороны Алексей Резников заявил в опубликованном 29 января интервью польскому изданию Rzeczpospolita.

"На сегодняшний день мы ничего не получили. У нас долгая история польской гуманитарной помощи, но если речь идет о военных вопросах, то таких поставок пока не было", – сказал Резников.

Министр обороны также выразил надежду, что, возможно, польская армия "сможет что-то поставить Украине, не ослабив при этом собственную обороноспособность".

При этом Резников подчеркнул, что политическая поддержка Польшей Украины, в частности в ОБСЕ, очень сильна.

Резников также сообщил, что у него было много встреч с министрами обороны дружественных стран, в том числе США, Великобритании, Израиля, Литвы, Канады, Венгрии. Однако с момента его назначения на должность министра 4 ноября у него еще не было контактов с польским коллегой Мариушем Блащаком – не только встречи, но даже телефонного разговора.

"Сегодня я узнал из СМИ, что глава минобороны Польши заболел коронавирусом, поэтому мы вынуждены перенести нашу встречу на более поздний срок и я желаю ему скорейшего выздоровления. Затем у нас будет возможность подробно обсудить возможную военно-техническую поддержку со стороны Польши", – сказал Резников.

Контекст:

На фоне скопления Россией войск у границ с Украиной ряд стран объявили о передаче Украине оборонительного вооружения и боеприпасов. Это СШАВеликобританиястраны БалтииЧехия и другие государства.

Об отказе от поставок Украине оборонного оружия заявила в начале 2022 года глава МИД Германии Анналена Бербок. Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощь (только за первые пять лет сумма помощи составила более €1,4 млрд), помогает лечить раненных на Донбассе украинских военнослужащих. Однако все это время Берлин отказывался от предоставления оружия и в 2021 году блокировал поставки оружия Украине через НАТО. После смены правительства позиция Германии относительно поставок Украине оборонного оружия не изменилась.

Позицию Берлина критиковали в Польше – премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что правительство ФРГ "делает таким образом огромную ошибку". Он также сказал, что Польша предоставит Украине "адекватную угрозе поддержку".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба называл Польшу в числе стран, которые выделили дополнительную оборонную поддержку и поддержку по безопасности ВСУ. По словам главы МИД, "каждый партнер может помочь Украине по-своему".

Теги: Польша, оружие, армия, Министерство обороны Украины, вооружение, военная помощь, оборона, помощь, Алексей Резников, гуманитарная помощь, Минобороны, Мариуш Блащак
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