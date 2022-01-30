Польша пока не передавала Украине оружия – Резников

Резников отметил, что еще не общался со своим польским коллегой, но рассчитывает обсудить с ним возможную военно-техническую поддержку от Польши Фото: minre.gov.ua

"На сегодняшний день мы ничего не получили. У нас долгая история польской гуманитарной помощи, но если речь идет о военных вопросах, то таких поставок пока не было", – сказал Резников.

Министр обороны также выразил надежду, что, возможно, польская армия "сможет что-то поставить Украине, не ослабив при этом собственную обороноспособность".

При этом Резников подчеркнул, что политическая поддержка Польшей Украины, в частности в ОБСЕ, очень сильна.

Резников также сообщил, что у него было много встреч с министрами обороны дружественных стран, в том числе США, Великобритании, Израиля, Литвы, Канады, Венгрии. Однако с момента его назначения на должность министра 4 ноября у него еще не было контактов с польским коллегой Мариушем Блащаком – не только встречи, но даже телефонного разговора.

"Сегодня я узнал из СМИ, что глава минобороны Польши заболел коронавирусом, поэтому мы вынуждены перенести нашу встречу на более поздний срок и я желаю ему скорейшего выздоровления. Затем у нас будет возможность подробно обсудить возможную военно-техническую поддержку со стороны Польши", – сказал Резников.