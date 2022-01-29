Шмыгаль об агрессии России: Призываем международных партнеров помочь смягчить удар по экономике Украины

Шмыгаль: У нас достаточно ресурсов, чтобы обеспечивать макроэкономическую и макрофинансовую стабильность Фото: kmu.gov.ua

"Обеспечение экономической стабильности – задача особенно важная в условиях расшатывания экономики действиями страны-агрессора и информационным нагнетанием. Украина уже договорилась с ЕС об очередной программе макрофина в €1,2 млрд. Мы призываем наших международных партнеров поддержать не только долгосрочную модернизацию Украины, но и помочь сейчас смягчить удар по нашей экономике через инструменты гарантий или льготного финансирования", – написал он.

Глава правительства также ожидает от представителей бизнеса стран-партнеров, что они будут "активно инвестировать в Украину, чтобы оказать практическую поддержку украинской экономике".

При этом, по данным Шмыгаля, экономическая ситуация в Украине положительная.

"Сейчас у нас достаточно ресурсов, чтобы обеспечивать макроэкономическую и макрофинансовую стабильность. На казначейском счете более 27 млрд грн. На валютных счетах – более 30 млрд грн. Резервы НБУ – почти $30 млрд", – объяснил премьер.