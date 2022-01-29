Шмыгаль об агрессии России: Призываем международных партнеров помочь смягчить удар по экономике Украины

"Обеспечение экономической стабильности – задача особенно важная в условиях расшатывания экономики действиями страны-агрессора и информационным нагнетанием. Украина уже договорилась с ЕС об очередной программе макрофина в €1,2 млрд. Мы призываем наших международных партнеров поддержать не только долгосрочную модернизацию Украины, но и помочь сейчас смягчить удар по нашей экономике через инструменты гарантий или льготного финансирования", – написал он.
Глава правительства также ожидает от представителей бизнеса стран-партнеров, что они будут "активно инвестировать в Украину, чтобы оказать практическую поддержку украинской экономике".
При этом, по данным Шмыгаля, экономическая ситуация в Украине положительная.
"Сейчас у нас достаточно ресурсов, чтобы обеспечивать макроэкономическую и макрофинансовую стабильность. На казначейском счете более 27 млрд грн. На валютных счетах – более 30 млрд грн. Резервы НБУ – почти $30 млрд", – объяснил премьер.
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. По данным Минобороны Украины на 28 января, вблизи украинской границы сейчас около 112 тыс. военных РФ, с морской и авиационной компонентой – около 130 тыс.
Страны Запада и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации.
В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. США, как говорит заместитель госсекретаря США Венди Шерман, видят все признаки того, что президент РФ Владимир Путин намерен применить военную силу против Украины "сейчас или, возможно, в середине февраля". Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она.
24 января президент Украины Владимир Зеленский сказал, что "все спокойно, причин для паники нет". Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в тот же день заявил, что полномасштабное вторжение России сейчас невозможно, и подчеркнул, что поводов для паники нет.