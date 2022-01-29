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“Чтобы маскировать свои экономические неудачи“. Сейсембаев объяснил, зачем российская власть нагнетает ситуацию вокруг Украины

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Сейсембаев: Я мало верю в реальное вторжение России в Украину
Сейсембаев: Я мало верю в реальное вторжение России в Украину
Скриншот: Дмитрий Гордон / YouTube

Маргулан Сейсембаев, бизнесмен и инвестор из Казахстана, считает, что президент РФ Владимир Путин "очень грамотно" организовал напряжение вокруг Украины и в любом случае выигрывает от этой ситуации. Об этом он заявил 28 января в эфире ток-шоу "ГОРДОН" на YouTube-канале "Дмитрий Гордон".

По оценке Сейсембаева, в Украине сейчас "достаточно панические настроения". Он рассказал, что его друзья, живущие в Украине, звонят ему и спрашивают, когда лучше вывозить семьи или где лучше переждать предполагаемое вторжение. 

"Нужно понимать, что стоит за всей этой информационной войной и возней. Я бы смотрел в корень – не надо сразу пугаться этой информационной атаки и войны. И США, и Россия используют территорию Украины для "прокси-войны". В советское время, когда две державы не могли открыто воевать, они использовали прокси-страны, такие как Афганистан, Корея, Вьетнам и так далее. По сути, это такая арена, на которой две державы мышцами трясут. Ну по крайней мере Россия считает, что она держава", – заявил бизнесмен. 

При этом, считает он, в повестке дня США Китай и взаимоотношения с ним имеют гораздо большее значение, чем Россия. 

"Россия нагнетает: а) для внутреннего потребления; и б) чтобы показать свою силу – нагнетает жути, страха и так далее. Я мало верю в реальное вторжение России в Украину, потому что любое вторжение, особенно для слабой страны – я считаю, Россия – слабая страна – для Путина это будет близко к самоубийству", – сказал Сейсембаев.

По его мнению, есть не меньше 10 причин, по которым России выгодно это напряжение.

"Начнем с того, что это сильное идеологическое оружие для внутреннего пользования, когда людям показывают реального врага. Мифический образ, про "Гейропу", и так далее, который они создавали столько лет, вдруг начинает приобретать реальные черты... Второй момент – России это очень выгодно, чтобы маскировать свои экономические неудачи. Сейчас вся повестка дня забита противостоянием России и США. Это показывает, что Россия "настолько крута, что может с США бодаться", и отвлекает население от вопроса, где же экономические реформы, улучшение быта и так далее", – сказал он.

В числе других причин нагнетания атмосферы Россией бизнесмен назвал то, что это отвлекает россиян от оппозиционных идей, консолидирует вокруг власти, а также позволяет поднять цены на энергоресурсы.

"Путин построил эту информационную войну таким образом, что неважно, каким будет исход – в том случае, если он не начнет войну, в любом случае он выигрывает. В любом случае он получит какие-то уступки от США, в любом случае цена на нефть вырастет, в любом случае он использовал эту ситуацию для каких-то идеологических своих вещей. Со всех сторон он действует очень грамотно", – подытожил Сейсембаев. 

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

Сейсембаев занимается инвестиционным бизнесом. В рейтинге 50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана, составленном в 2020 году местной редакцией Forbes, он занимает 21-е место.

Теги: Россия, Владимир Путин, США, экономика, вторжение, российская агрессия, война в Украине, ток-шоу, Маргулан Сейсембаев, ток-шоу "ГОРДОН"
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