Россия сосредоточила у границы достаточно войск для вторжения в Украину – Пентагон

Американский генерал Милли о вторжении РФ: Мы не думаем, что решение уже принято. Но есть вероятность, что они могут начать атаку Фото: defense.gov

"Уже несколько месяцев Россия развертывает войска в Крыму и вдоль границы Украины, в том числе в Беларуси. Это происходит последовательными и устойчивыми темпами с участием десятков тысяч российских войск, и это поддерживается усиленной военно-морской активностью России в Северной Атлантике и Средиземном море. Хотя мы не считаем, что президент Путин принял окончательное решение использовать эти силы против Украины, очевидно, что теперь у него есть такая возможность. Конфликт не является неизбежным. Еще есть время и пространство для дипломатии", – сказал Остин.

Журналисты спросили, достаточно ли Россия сосредоточила войск для полномасштабного вторжения.

Остин ответил, что у границ порядка 100 тыс. российских военных.

Этого, по его словам, достаточно для "ряда возможностей".

"И то, что [Путин] делает, продолжая перебрасывать войска и ресурсы в регион, расширяет его возможности. И поэтому мы не будем предсказывать, куда приведут его решения, но мы по-прежнему обеспокоены диапазоном вариантов, которые он может предпринять, и мы будем оставаться сосредоточенными на этом наборе проблем", – добавил глава Пентагона.

Милли ответил на вопрос журналистов утвердительно.

"Да. С точки зрения размера сил, которые собраны сейчас, они могут... Я имею в виду потенциал. Мы не думаем, что решение уже принято. Но, конечно, со 100 тыс. военнослужащих, с объединенными вооруженными формированиями, наземными маневрами, артиллерией, ракетами, авиацией и всеми другими частями, которые к этому прилагаются, есть вероятность, что они могут начать атаку при очень, очень малом предупреждении. Это возможно, и существует широкая шкала вариантов, доступных российскому руководству, и лучший вариант, который они должны выбрать, – на мой взгляд, это дипломатическое решение для урегулирования любых разногласий", – сказал генерал.

Милли также отметил, что боевые возможности Украины улучшились с 2014 года, когда Россия оккупировала Крым. Генерал выразил уверенность в том, что напряженность можно снизить с помощью дипломатии.

"Однако, учитывая состав сил, сосредоточенных [у границы]: наземные маневренные силы, артиллерия, баллистические ракеты, воздушные силы, – если все это вместе взятое будет использовано против Украины, это повлечет значительные, очень значительные последствия и приведет к многочисленным жертвам. И вы можете представить, как это может выглядеть в густонаселенных городских районах, вдоль дорог, и так далее, и тому подобное. Это было бы ужасно. Это было бы ужасно. И в этом нет необходимости, и мы считаем, что дипломатический исход – это путь к успеху", – добавил он.