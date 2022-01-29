"Порочит репутацию Совета Безопасности ООН". В РФ отреагировали на созыв Совбеза ООН по России и Украине

Россия не может отменить заседание Совбеза ООН с помощью вето Фото: EPA

Он перепостил заявление постоянного представителя США при ООН Линды Томас-Гринфилд о созыве Совбеза в связи с угрожающим поведением России и наращиванием российских войск на границе с Украиной и в Беларуси и назвал ее заявления беспочвенными.

"Я не могу припомнить другой случай, когда член Совета Безопасности предлагал обсудить собственные необоснованные утверждения и предположения как угрозу международному порядку от кого-то другого", – заявил Полянский.

Он выразил надежду, что другие члены Совбеза ООН не поддержат проведение заседания по Украине.

"Надеюсь, коллеги-члены СБ ООН не поддержат этот явный пиар-ход, порочащий репутацию Совета Безопасности ООН", – заявил дипломат.

I can’t recall another occasion when a SC member proposed to discuss its own baseless allegations and assumptions as a threat to intl order from someone else. Hopefully fellow UNSC members will not support this clear PR stunt shameful for the reputation of UN Security Council https://t.co/2HCjnQh0ic — Dmitry Polyanskiy (@Dpol_un) January 28, 2022

Как отмечает Reuters, такое сообщение можно счесть сигналом, что Россия может попытаться отменить эту встречу. Любой член Совета Безопасности может объявить процедурное голосование, чтобы заблокировать заседание. Однако для победы в таком голосовании необходимо минимум девять голосов. Просто применить право вето Россия не может – оно не распространяется на процедурные вопросы.

Дипломаты ООН заявили, что любая попытка предотвратить заседание, скорее всего, потерпит поражение, сообщает Reuters.