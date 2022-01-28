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"Даже если за это придется платить". Британский миллиардер Брэнсон призвал мировой бизнес сплотиться для противостояния Путину

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Брэнсон: Что в 2022 году, черт возьми, делает одна страна, накапливая танки у границ другой?
Брэнсон: Что в 2022 году, черт возьми, делает одна страна, накапливая танки у границ другой?
Фото: EPA

Основатель корпорации Virgin Group миллиардер Ричард Брэнсон призвал мировых лидеров бизнеса объединиться и отстоять суверенитет Украины в условиях агрессии со стороны РФ. Об этом говорится в его статье "Мои мысли об Украине и России", опубликованной на сайте компании 27 января.

"Для лидеров бизнеса настал момент собраться и отстоять суверенитет Украины. Даже если за это придется платить, все мы должны четко дать понять, что односторонняя агрессия всегда неприемлема и мировое бизнес-сообщество поддержит весь спектр санкций против любого государства, пытающегося нарушить суверенитет другого", – говорится в публикации.

Брэнсон отметил, что лидеры бизнеса во всем мире с большим беспокойством наблюдают за наращиванием российских войск на границе Украины. По его мнению, отношения Украины и РФ – "тлеющий на протяжении многих лет конфликт с периодическими вспышками, такими как незаконная аннексия Крыма Россией в 2014 году".

"Но никогда в последние годы не было большего риска полномасштабной войны на европейской земле – войны, которая, как и многие другие до нее, не служит справедливой или законной цели. В этот момент любому из нас сложно скрыть раздражение. Что в 2022 году, черт возьми, делает одна страна, накапливая танки у границ другой?" – пишет Брэнсон. 

Миллиардер отметил, что восемь лет назад, когда намерения президента РФ Владимира Путина относительно Украины стали очевидными для остального мира, он вместе с партнерами приложил усилия для мобилизации российских и украинских бизнес-лидеров для мирного урегулирования отношений.

"Ни один из наших российских контактов, которые в частном порядке выступали против военной интервенции России, не желал поднимать свой голос публично. Мы выпустили деловое заявление, которое охотно подписали западные и украинские бизнес-лидеры, но нам не удалось получить ни одной российской подписи, потому что их страх перед репрессиями со стороны режима в Москве был слишком велик", – написал Брэнсон.

По его словам, те, с кем он общается, едины во мнении, что война между Россией и Украиной будет иметь разрушительные и ужасающие последствия: она еще больше изолирует РФ от остального мира, разрушит российскую экономику, нанесет огромный вред и страдания мирному населению – пострадают люди по обе стороны границы.

"Это не тот конфликт, в котором президент Путин может победить в долгосрочной перспективе. Хотя его, кажется, мало волнует, что мир думает о его геополитических амбициях, его должно очень волновать будущее его собственной страны. В какой-то момент простые россияне поймут, что они заслуживают лучшего. Особенно если ситуация достигнет точки, когда неизбежное сопротивление украинцев, защищающих свои дома, села и города, вернет навязчивый призрак неудачи Советского Союза в Афганистане и ее жертв – русских сыновей, братьев и отцов", – подытожил бизнесмен. 

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. 

17 декабря на фоне наращивания российских войск вблизи границ Украины МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении" и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР. Также в РФ потребовали вернуть НАТО в рамки рубежей 1997 года.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

10-го12-го и 13 января 2022 года проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогам в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянса, и подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.

Президент Украины Владимир Зеленский 24 января по итогам заседания СНБО заявил, что в Украине все под контролем и причин для паники нет.

К 28 января, по информации министра обороны Украины Алексея Резникова, в зоне 200 км от границы страны находится около 112 тыс. российских военных, с учетом флота и авиации – около 130 тыс.

Теги: Россия, Владимир Путин, вторжение, Ричард Брэнсон, российская агрессия, война в Украине
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