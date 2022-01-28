Хмара: Ключ к развалу Российской империи всегда находился в Киеве

Украина должна укреплять свою обороноспособность для эффективного противостояния российской агрессии, потому что успех в этой войне может положить конец империалистическим амбициям РФ, убежден Степан Хмара Фото: Ян Доброносов / Gordonua.com

По его мнению, вторжение России в Украину возможно, но оно будет точечным и, скорее всего, в отдельных районах Донбасса.

"Почему Россия будет воевать? Потому что если она прекратит войну против Украины, то это нужно отказаться от идеи российского империализма. Читайте историю, там написано, что такое российский империализм. Это хорошо знают в Москве, а у нас политики этого не понимают – что ключ от развала Российской империи всегда находился в Киеве. И мы делали очень много ошибок. Поэтому мы должны это помнить и по всем направлениям укреплять свою силу и давать отпор [российской агрессии]", — подчеркнул Хмара.

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