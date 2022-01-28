Хмара: Ключ к развалу Российской империи всегда находился в Киеве

По его мнению, вторжение России в Украину возможно, но оно будет точечным и, скорее всего, в отдельных районах Донбасса.
"Почему Россия будет воевать? Потому что если она прекратит войну против Украины, то это нужно отказаться от идеи российского империализма. Читайте историю, там написано, что такое российский империализм. Это хорошо знают в Москве, а у нас политики этого не понимают – что ключ от развала Российской империи всегда находился в Киеве. И мы делали очень много ошибок. Поэтому мы должны это помнить и по всем направлениям укреплять свою силу и давать отпор [российской агрессии]", — подчеркнул Хмара.
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщал 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.
17 декабря на фоне наращивания российских войск вблизи границ Украины МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении" и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.
В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.
Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил 24 января, что Россия не создала ни одной ударной группировки, что свидетельствовало бы о подготовке ее вторжения в Украину. По мнению Данилова, полномасштабное вторжение России в Украину на сегодня невозможно.
Президент Украины Владимир Зеленский 24 января по итогам заседания СНБО заявил, что представители СНБО работают для полной деэскалации и мирного урегулирования ситуации на Донбассе, в Украине все под контролем и причин для паники нет.
Чемпион мира по шахматам, российский оппозиционер Гарри Каспаров 27 января в эфире ток-шоу "ГОРДОН" заявил, что путинский режим – это "единоличная фашистская диктатура, располагающая невероятным финансовым ресурсом, силовыми структурами подавления и мощнейшим – может, самым мощным в истории – пропагандистским аппаратом".
27 января в эфире ток-шоу "ГОРДОН" российский бизнесмен, бывший член Совета Федерации РФ и бывший близкий друг Путина Сергей Пугачев заявил, что Путин готов начать новое вторжение в Украину. Он отметил, что требования России по "гарантиям безопасности" к НАТО и США заведомо предполагали отказ.
Российский писатель, публицист и оппозиционер Виктор Шендерович 27 января в эфире ток-шоу "ГОРДОН" заявил, что Путина не остановят никакие этические соображения и "никакая кровь".