Война с РФ. Аваков, Хмара, Комаровский, Смешко и Замана ответили, готовятся ли они эвакуировать семьи из Украины

"Вся моя семья здесь, моя жена в Харькове. И если с Украиной случится беда, мы будем здесь и будем вместе отстаивать [страну]", — сказал министр внутренних дел Украины (2014–2021) Арсен Аваков.
Начальник Генштаба ВСУ (2012–2014) Владимир Замана также подтвердил, что никто из его родных не собирается покидать Украину. "Все на месте, без изменений", — сказал он.
Такой же ответ дал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины (1997–2000), глава партии "Сила и честь" Игорь Смешко: "Все на месте".
"Как говорят классики: "Моя жена в Харькове". И дети в Харькове, и внуки в Харькове", — сказал врач-педиатр, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский.
"Для моей семьи такой вопрос [об отъезде из страны] звучит унизительно", — подчеркнул народный депутат Украины (1990–1998, 2002–2006), Герой Украины Степан Хмара.
На фоне наращивания российских войск и угрозы вторжения РФ в Украину некоторые государства подняли вопрос об эвакуации своих дипломатов и их семей.
24 января в МИД Украины сообщили, что США, Великобритания, Австралия и Германия проинформировали внешнеполитическое ведомство о намерениях эвакуировать членов семей и часть сотрудников или разрешить им добровольно покинуть украинскую территорию.
При этом остальные страны, Евросоюз, ОБСЕ, Совет Европы, ООН, НАТО и представительства других международных и региональных организаций сообщили МИД, что планов эвакуации пока нет из-за отсутствия достаточных причин для такого шага.