Война с РФ. Аваков, Хмара, Комаровский, Смешко и Замана ответили, готовятся ли они эвакуировать семьи из Украины

Арсен Аваков сообщил, что вся его семья находится в Харькове и не собирается покидать Украину на фоне возможного российского вторжения Фото: Ян Доброносов / Gordonua.com

"Вся моя семья здесь, моя жена в Харькове. И если с Украиной случится беда, мы будем здесь и будем вместе отстаивать [страну]", — сказал министр внутренних дел Украины (2014–2021) Арсен Аваков.

Начальник Генштаба ВСУ (2012–2014) Владимир Замана также подтвердил, что никто из его родных не собирается покидать Украину. "Все на месте, без изменений", — сказал он.

Такой же ответ дал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины (1997–2000), глава партии "Сила и честь" Игорь Смешко: "Все на месте".

"Как говорят классики: "Моя жена в Харькове". И дети в Харькове, и внуки в Харькове", — сказал врач-педиатр, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский.

"Для моей семьи такой вопрос [об отъезде из страны] звучит унизительно", — подчеркнул народный депутат Украины (1990–1998, 2002–2006), Герой Украины Степан Хмара.

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