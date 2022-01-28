Хмара: Путин не сумасшедший, он – совесть российского империализма

Россия вела торговые, дипломатические и психологические войны с Украиной еще до того, как Путин стал президентом РФ, напоминает Степан Хмара Фото: Ян Доброносов / Gordonua.com

"Я категорически не соглашаюсь с тем, что Путин – сумасшедший. Путин – бандит, но он является совестью российского империализма. И он эту политику воплощает, это потребность большей части российского общества. Мы забыли, когда при Ельцине россияне кричали: "Ельцин, заставь хохлов нас накормить". Было? Было", — сказал экс-депутат.

Хмара также напомнил, что еще до прихода к власти Путина РФ инициировала различные конфликты с Украиной.

"Разве при Ельцине не происходили постоянно войны дипломатические, торговые, энергетические и психологические? Это же было. Просто тогда была немного другая ситуация, Россия была намного слабее и не могла себе многого позволить", — резюмировал Герой Украины.