ГОРДОН
 
 
Ток-Шоу ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Хмара: Путин не сумасшедший, он – совесть российского империализма

 
|
Россия вела торговые, дипломатические и психологические войны с Украиной еще до того, как Путин стал президентом РФ, напоминает Степан Хмара
Россия вела торговые, дипломатические и психологические войны с Украиной еще до того, как Путин стал президентом РФ, напоминает Степан Хмара
Фото: Ян Доброносов / Gordonua.com

Политика президента России Владимира Путина в отношении Украины исходит из империалистических запросов российского общества. Об этом 27 января на премьере общественно-политического ток-шоу "ГОРДОН" на YouTube-канале "Дмитрий Гордон" заявил народный депутат Украины (1990–1998, 2002–2006), Герой Украины Степан Хмара.

"Я категорически не соглашаюсь с тем, что Путин – сумасшедший. Путин – бандит, но он является совестью российского империализма. И он эту политику воплощает, это потребность большей части российского общества. Мы забыли, когда при Ельцине россияне кричали: "Ельцин, заставь хохлов нас накормить". Было? Было", — сказал экс-депутат.

Хмара также напомнил, что еще до прихода к власти Путина РФ инициировала различные конфликты с Украиной.

"Разве при Ельцине не происходили постоянно войны дипломатические, торговые, энергетические и психологические? Это же было. Просто тогда была немного другая ситуация, Россия была намного слабее и не могла себе многого позволить", — резюмировал Герой Украины.

ВИДЕО

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщал 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

17 декабря на фоне наращивания российских войск вблизи границ Украины МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении" и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил 24 января, что Россия не создала ни одной ударной группировки, что бы свидетельствовало о подготовке ее вторжения в Украину. По мнению Данилова, полномасштабное вторжение России в Украину на сегодня невозможно.

Президент Украины Владимир Зеленский 24 января по итогам заседания СНБО заявил, что представители СНБО работают для полной деэскалации и мирного урегулирования ситуации на Донбассе, в Украине все под контролем и причин для паники нет.

27 января в эфире ток-шоу "ГОРДОН" российский бизнесмен, бывший член Совета Федерации РФ и бывший близкий друг Путина Сергей Пугачев заявил, что Путин готов начать новое вторжение в Украину. Он отметил, что требования России по "гарантиям безопасности" к НАТО и США заведомо предполагали отказ. 

Российский писатель, публицист и оппозиционер Виктор Шендерович 27 января в эфире ток-шоу "ГОРДОН" заявил, что Путина не остановят никакие этические соображения и "никакая кровь".

Теги: Россия, Владимир Путин, война в Украине, Степан Хмара, ток-шоу "ГОРДОН"
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Юрист Федоренко: Украина имеет право на списание внешних долгов. Нужно усадить кредиторов за стол переговоров
Юрист Федоренко: Украина имеет право на списание внешних долгов. Нужно усадить кредиторов за стол переговоров G
Елена ПОСКАННАЯ
Посол Израиля в Украине Бродский: В независимой Украине нет и никогда не было государственного антисемитизма
Посол Израиля в Украине Бродский: В независимой Украине нет и никогда не было государственного антисемитизма G
Наталия ДВАЛИ
Как мир реагирует на угрозу вторжения РФ и кто помогает Украине? Рассказываем на примере восьми государств и двух союзов
Как мир реагирует на угрозу вторжения РФ и кто помогает Украине? Рассказываем на примере восьми государств и двух союзов G
Алина ГРЕЧАНАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook


 
 

Публикации

 
все публикации
 
 

Фото

 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS