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Ток-Шоу ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Каспаров: Путин реализует свою программу при абсолютном попустительстве многих западных стран

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Гарри Каспаров: Отстать от Украины Путин не может, потому что это ключевая геополитическая точка его взгляда на мир
Гарри Каспаров: Отстать от Украины Путин не может, потому что это ключевая геополитическая точка его взгляда на мир
Фото: EPA

Президент России Владимир Путин последовательно осуществляет свой геополитический план, который он озвучил еще в 2007 году. Об этом в эфире ток-шоу "ГОРДОН" на YouTube-канале "Дмитрий Гордон" сказал чемпион мира по шахматам, российский оппозиционер Гарри Каспаров.

"Впервые Путин столкнулся с ситуацией, когда агрессия будет иметь реальную цену. И как бы он ни витал в облаках, но 20 с лишним лет диктаторской власти развращают любого, даже такого, как Путин. Но все равно впервые он сталкивается с дилеммой, которая может оказаться для него неразрешимой. Отстать от Украины он не может, потому что это ключевая геополитическая точка его взгляда на мир", – сказал политик.

Он добавил, что  для президента РФ ситуация в Украине – это "не только вопрос восстановления СССР".

"Я думаю, что Путин мыслит не этими категориями. Это вопрос права любого диктатора – решать проблемы с собственным народом без какого-либо вмешательства извне. Также это право нападать на любую страну, распространять свое влияние в тех сферах, которые он считает своими, без противодействия со стороны свободного мира", – отметил Каспаров.

Он напомнил, что Путин еще 15 лет назад рассказал миру о своих планах.

"В Мюнхене в феврале 2007 года Путин впервые озвучил свою геополитическую программу. И надо отдать ему должное: он ее последовательно реализует. Увы, при абсолютном попустительстве, если не прямой помощи многих западных стран. К сожалению, только сейчас американская администрация продемонстрировала готовность противостоять Путину, потому что ситуация зашла слишком далеко", – считает российский оппозиционер.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

24 января после заседания СНБО, на котором рассматривали, в частности, вопросы нацбезопасности, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что "все спокойно, причин для паники нет". Секретарь РНБО Алексей Данилов в тот же день заявил, что полномасштабное вторжение России сейчас невозможно, и подчеркнул, что поводов для паники нет.

25 января народный депутат от "Слуги народа" Давид Арахамия заявил журналистам, что информация о мобильных военных лагерях РФ на границе с Украиной не соответствует действительности.

27 января специальный представитель Государственного департамента США по Украине (2017–2019) Курт Волкер заявил, что Россия призывает к соблюдениям договоренностей, но сама никогда их не соблюдает.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Гарри Каспаров, война в Украине, ток-шоу "ГОРДОН"
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