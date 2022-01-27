Каспаров: Путин реализует свою программу при абсолютном попустительстве многих западных стран

Гарри Каспаров: Отстать от Украины Путин не может, потому что это ключевая геополитическая точка его взгляда на мир Фото: EPA

"Впервые Путин столкнулся с ситуацией, когда агрессия будет иметь реальную цену. И как бы он ни витал в облаках, но 20 с лишним лет диктаторской власти развращают любого, даже такого, как Путин. Но все равно впервые он сталкивается с дилеммой, которая может оказаться для него неразрешимой. Отстать от Украины он не может, потому что это ключевая геополитическая точка его взгляда на мир", – сказал политик.

Он добавил, что для президента РФ ситуация в Украине – это "не только вопрос восстановления СССР".

"Я думаю, что Путин мыслит не этими категориями. Это вопрос права любого диктатора – решать проблемы с собственным народом без какого-либо вмешательства извне. Также это право нападать на любую страну, распространять свое влияние в тех сферах, которые он считает своими, без противодействия со стороны свободного мира", – отметил Каспаров.

Он напомнил, что Путин еще 15 лет назад рассказал миру о своих планах.

"В Мюнхене в феврале 2007 года Путин впервые озвучил свою геополитическую программу. И надо отдать ему должное: он ее последовательно реализует. Увы, при абсолютном попустительстве, если не прямой помощи многих западных стран. К сожалению, только сейчас американская администрация продемонстрировала готовность противостоять Путину, потому что ситуация зашла слишком далеко", – считает российский оппозиционер.