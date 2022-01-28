Каспаров о власти Путина: Это единоличная фашистская диктатура

"Легко критиковать тех, кто ведет обывательский образ жизни, скажем так, и не готов рисковать собственным благополучием для того, чтобы протестовать. Вопрос протеста – это вопрос личный. Кто-то готов брать на себя риск, кто-то не готов. Надо понимать, что путинский режим вошел в ту стадию, когда любая форма протеста будет наталкиваться на самое жесткое противодействие. Это как минимум арест, избиение, тюремные сроки, а то и хуже", – сказал политик.
Он добавил, что путинский режим "достаточно крепок" и располагает огромным финансовым ресурсом. Каспаров напомнил, что после возвращения в Россию оппозиционера Алексея Навального в стране прошла волна протестов, которую власть быстро подавила.
"Это фашистская диктатура, надо отдавать ей должное. Единоличная фашистская диктатура, располагающая невероятным финансовым ресурсом, силовыми структурами подавления и мощнейшим, может, самым мощным в истории пропагандистским аппаратом", – подчеркнул Каспаров.
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщал 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.
В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. США, как говорит заместитель госсекретаря США Венди Шерман, видят все признаки того, что Путин намерен применить военную силу против Украины "сейчас или, возможно, в середине февраля". Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она.
В связи с этой эскалацией США и страны ЕС последнее время говорят о возможных новых санкциях против России. Президент Украины Владимир Зеленский призывал США ввести санкции против РФ до начала полномасштабного вторжения, а не после. Однако госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что цель санкций состоит в сдерживании российской агрессии, а если их ввести сейчас, то это сдерживание прекратится.