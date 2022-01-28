Каспаров о власти Путина: Это единоличная фашистская диктатура

"Легко критиковать тех, кто ведет обывательский образ жизни, скажем так, и не готов рисковать собственным благополучием для того, чтобы протестовать. Вопрос протеста – это вопрос личный. Кто-то готов брать на себя риск, кто-то не готов. Надо понимать, что путинский режим вошел в ту стадию, когда любая форма протеста будет наталкиваться на самое жесткое противодействие. Это как минимум арест, избиение, тюремные сроки, а то и хуже", – сказал политик.

Он добавил, что путинский режим "достаточно крепок" и располагает огромным финансовым ресурсом. Каспаров напомнил, что после возвращения в Россию оппозиционера Алексея Навального в стране прошла волна протестов, которую власть быстро подавила.

"Это фашистская диктатура, надо отдавать ей должное. Единоличная фашистская диктатура, располагающая невероятным финансовым ресурсом, силовыми структурами подавления и мощнейшим, может, самым мощным в истории пропагандистским аппаратом", – подчеркнул Каспаров.

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