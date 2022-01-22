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"Геополитическое поражение". Каспаров спрогнозировал условия для смены власти в России

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Каспаров: Транзит власти возможен только после физического ухода Путина
Каспаров: Транзит власти возможен только после физического ухода Путина
Фото: ЕРА

Смена власти в России возможна, но маловероятна в ближайшее время, заявил бывший чемпион мира по шахматам, российский оппозиционер Гарри Каспаров "24 каналу" в интервью, которое было опубликовано 19 января.

Журналистка спросила у него, каким он видит "условный транзит, смену или перезагрузку власти в России".

"Транзит – неправильное слово, потому что он предполагает возможность какого-то относительно бескровного перехода власти из рук в руки. Транзит возможен только после физического ухода Путина", – сказал Каспаров.

Он отметил, что "никакого другого варианта и быть не может".

"Рассчитывать можно только на то, что ситуация станет катастрофической внутри страны. Однако такое случается только в результате глобального внешнеполитического поражения. Пока его не будет, надеяться, что в России произойдет социальный взрыв, бессодержательно", – считает оппозиционер.

По его словам, речь идет о ситуации, "в которой так называемый глубинный народ понимает, что все пропало, а "сверху" понимают, что этой сладкой жизни настал конец".

"Эта модель – "порвать в России и держать на Западе" и при этом постоянно шантажировать угрозами – больше не работает. Для этого нужно геополитическое поражение. Надеюсь, оно будет необязательно военным. Однако геополитическое поражение означает, что Запад хотя бы для начала продемонстрирует готовность противостоять [президенту РФ Владимиру] Путину. Пока готовности, которую демонстрировали [бывший премьер-министр Великобритании] Уинстон Черчилль, [бывшие президенты США] Рональд Рейган или Гарри Трумэн, не найти даже с огнем", – объяснил Каспаров.

Контекст:

Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства.

В 2020 году в Конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.

Среди вероятных преемников Путина называли экс-главу правительства РФ Дмитрия Медведева, нынешнего премьера Михаила Мишустина, главу минобороны Сергея Шойгу, мэра Москвы Сергея Собянина и других политиков.

Теги: Россия, Владимир Путин, Гарри Каспаров, Уинстон Черчилль, Рональд Рейган, власть, чемпион мира
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