Пугачев: Путин не думает о том, что из Украины будут присылать гробы с россиянами

По его мнению, президент РФ чувствует себя "очень бодро" и не имеет опасений, что он может что-то потерять в войне с Украиной.
"Многие спрашивают, а думает ли он, что гробы начнут присылать [из Украины], как в свое время из Афганистана? Ответ: нет, не думает. А кто ему будет об этом говорить? Министр обороны [Сергей] Шойгу – бывший директор строительного треста, который красуется с медалями, заработанными неизвестно где? Никакого политбюро не существует, есть группа людей, которые принимают решения", – сказал бизнесмен.
Пугачев подчеркнул, что Путин по своей натуре "ведомый, а не ведущий".
"Это не диктатор, как Лукашенко. Чтобы быть диктатором, надо работать, надо знать диаметр канализационных труб. А Лукашенко – я его очень хорошо знаю – он абсолютно сумасшедший, и он просто с утра до ночи занимается своей Беларусью. А Путин этим не занимается", – заявил бывший друг президента РФ.
Он также охарактеризовал Путина как человека, который в конфликтах изначально не принимает ни одну из сторон, но в конце делает ставку на победителя.
"Он ведомый в том смысле, что есть некий тренд и Путин всегда пытается в него встроиться. В тренд, который, как ему кажется, для него выигрышный. Как правило, везло с этим. Были группировки, кланы, которые вокруг него враждовали, бились. И он обычно поддерживал всех, но в конце принимал сторону тех, кто был ближе к победе. Но обычно это касалось денег, а не войны и мира", – отметил Пугачев.
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщал 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.
17 декабря на фоне наращивания российских войск вблизи границ Украины МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении" и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.
В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.
Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил 24 января, что Россия не создала ни одной ударной группировки, что свидетельствовало бы о подготовке ее вторжения в Украину. По мнению Данилова, полномасштабное вторжение России в Украину на сегодня невозможно.
Президент Украины Владимир Зеленский 24 января по итогам заседания СНБО заявил, что представители СНБО работают для полной деэскалации и мирного урегулирования ситуации на Донбассе, в Украине все под контролем и причин для паники нет.
27 января в эфире ток-шоу "ГОРДОН" российский бизнесмен, бывший член Совета Федерации РФ и бывший близкий друг Путина Сергей Пугачев заявил, что Путин готов начать новое вторжение в Украину. Он отметил, что требования России по "гарантиям безопасности" к НАТО и США заведомо предполагали отказ.
Российский писатель, публицист и оппозиционер Виктор Шендерович 27 января в эфире ток-шоу "ГОРДОН" заявил, что Путина не остановят никакие этические соображения и "никакая кровь".
Чемпион мира по шахматам, российский оппозиционер Гарри Каспаров 27 января в эфире ток-шоу "ГОРДОН" заявил, что путинский режим – это "единоличная фашистская диктатура, располагающая невероятным финансовым ресурсом, силовыми структурами подавления и мощнейшим – может, самым мощным в истории – пропагандистским аппаратом".