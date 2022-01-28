ГОРДОН
 
 
Ток-Шоу ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Пугачев: Путин не думает о том, что из Украины будут присылать гробы с россиянами

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Путин всегда был человеком, который наблюдал за схваткой и в конце принимал сторону победителя, вспоминает Сергей Пугачев
Путин всегда был человеком, который наблюдал за схваткой и в конце принимал сторону победителя, вспоминает Сергей Пугачев
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Президент России Владимир Путин не думает о возможных потерях среди своих граждан в случае полномасштабной войны с Украиной и не опасается, что в РФ будут присылать гробы с российскими военными. Об этом 27 января на премьере общественно-политического ток-шоу "ГОРДОН" на YouTube-канале "Дмитрий Гордон" сказал российский бизнесмен, бывший член Совета Федерации РФ и бывший близкий друг Путина Сергей Пугачев.

По его мнению, президент РФ чувствует себя "очень бодро" и не имеет опасений, что он может что-то потерять в войне с Украиной.

"Многие спрашивают, а думает ли он, что гробы начнут присылать [из Украины], как в свое время из Афганистана? Ответ: нет, не думает. А кто ему будет об этом говорить? Министр обороны [Сергей] Шойгу – бывший директор строительного треста, который красуется с медалями, заработанными неизвестно где? Никакого политбюро не существует, есть группа людей, которые принимают решения", – сказал бизнесмен.

Пугачев подчеркнул, что Путин по своей натуре "ведомый, а не ведущий".

"Это не диктатор, как Лукашенко. Чтобы быть диктатором, надо работать, надо знать диаметр канализационных труб. А Лукашенко – я его очень хорошо знаю – он абсолютно сумасшедший, и он просто с утра до ночи занимается своей Беларусью. А Путин этим не занимается", – заявил бывший друг президента РФ.

Он также охарактеризовал Путина как человека, который в конфликтах изначально не принимает ни одну из сторон, но в конце делает ставку на победителя.

"Он ведомый в том смысле, что есть некий тренд и Путин всегда пытается в него встроиться. В тренд, который, как ему кажется, для него выигрышный. Как правило, везло с этим. Были группировки, кланы, которые вокруг него враждовали, бились. И он обычно поддерживал всех, но в конце принимал сторону тех, кто был ближе к победе. Но обычно это касалось денег, а не войны и мира", – отметил Пугачев.

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщал 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

17 декабря на фоне наращивания российских войск вблизи границ Украины МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении" и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил 24 января, что Россия не создала ни одной ударной группировки, что свидетельствовало бы о подготовке ее вторжения в Украину. По мнению Данилова, полномасштабное вторжение России в Украину на сегодня невозможно.

Президент Украины Владимир Зеленский 24 января по итогам заседания СНБО заявил, что представители СНБО работают для полной деэскалации и мирного урегулирования ситуации на Донбассе, в Украине все под контролем и причин для паники нет.

27 января в эфире ток-шоу "ГОРДОН" российский бизнесмен, бывший член Совета Федерации РФ и бывший близкий друг Путина Сергей Пугачев заявил, что Путин готов начать новое вторжение в Украину. Он отметил, что требования России по "гарантиям безопасности" к НАТО и США заведомо предполагали отказ.

Российский писатель, публицист и оппозиционер Виктор Шендерович 27 января в эфире ток-шоу "ГОРДОН" заявил, что Путина не остановят никакие этические соображения и "никакая кровь".

Чемпион мира по шахматам, российский оппозиционер Гарри Каспаров 27 января в эфире ток-шоу "ГОРДОН" заявил, что путинский режим – это "единоличная фашистская диктатура, располагающая невероятным финансовым ресурсом, силовыми структурами подавления и мощнейшим – может, самым мощным в истории – пропагандистским аппаратом".

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, война в Украине, Сергей Пугачев, ток-шоу "ГОРДОН"
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Юрист Федоренко: Украина имеет право на списание внешних долгов. Нужно усадить кредиторов за стол переговоров
Юрист Федоренко: Украина имеет право на списание внешних долгов. Нужно усадить кредиторов за стол переговоров G
Елена ПОСКАННАЯ
Посол Израиля в Украине Бродский: В независимой Украине нет и никогда не было государственного антисемитизма
Посол Израиля в Украине Бродский: В независимой Украине нет и никогда не было государственного антисемитизма G
Наталия ДВАЛИ
Как мир реагирует на угрозу вторжения РФ и кто помогает Украине? Рассказываем на примере восьми государств и двух союзов
Как мир реагирует на угрозу вторжения РФ и кто помогает Украине? Рассказываем на примере восьми государств и двух союзов G
Алина ГРЕЧАНАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook


 
 

Публикации

 
все публикации
 
 

Фото

 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS