Пугачев: Путин не думает о том, что из Украины будут присылать гробы с россиянами

Путин всегда был человеком, который наблюдал за схваткой и в конце принимал сторону победителя, вспоминает Сергей Пугачев Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

По его мнению, президент РФ чувствует себя "очень бодро" и не имеет опасений, что он может что-то потерять в войне с Украиной.

"Многие спрашивают, а думает ли он, что гробы начнут присылать [из Украины], как в свое время из Афганистана? Ответ: нет, не думает. А кто ему будет об этом говорить? Министр обороны [Сергей] Шойгу – бывший директор строительного треста, который красуется с медалями, заработанными неизвестно где? Никакого политбюро не существует, есть группа людей, которые принимают решения", – сказал бизнесмен.

Пугачев подчеркнул, что Путин по своей натуре "ведомый, а не ведущий".

"Это не диктатор, как Лукашенко. Чтобы быть диктатором, надо работать, надо знать диаметр канализационных труб. А Лукашенко – я его очень хорошо знаю – он абсолютно сумасшедший, и он просто с утра до ночи занимается своей Беларусью. А Путин этим не занимается", – заявил бывший друг президента РФ.

Он также охарактеризовал Путина как человека, который в конфликтах изначально не принимает ни одну из сторон, но в конце делает ставку на победителя.

"Он ведомый в том смысле, что есть некий тренд и Путин всегда пытается в него встроиться. В тренд, который, как ему кажется, для него выигрышный. Как правило, везло с этим. Были группировки, кланы, которые вокруг него враждовали, бились. И он обычно поддерживал всех, но в конце принимал сторону тех, кто был ближе к победе. Но обычно это касалось денег, а не войны и мира", – отметил Пугачев.

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