Резников: Вблизи украинской границы сейчас около 112 тыс. военных РФ, с морской и авиационной компонентой – около 130 тыс.

Резников: Мы знаем, какие подразделения морской пехоты находятся у российских кораблей на борту, и еще лучше это знает авианосная группа ВМФ США Фото: rada.gov.ua

"Хочу подчеркнуть: по состоянию на сейчас не наблюдается никаких явлений или действий военного характера, которые бы заметно отличались от того, что происходило весной прошлого года перед Пасхой. Единственное отличие в военном плане, за которым мы внимательно следим, это ситуация в Беларуси. Что кардинально отличается, это интенсивность гибридных мероприятий, в первую очередь информационных, а также их влияние на макроэкономическую ситуацию", – сказал министр.

По его словам, в начале декабря неподалеку от границы было около 94 тыс. российских военных, считая с авиацией и флотом – около 110 тыс.

"Сейчас мы наблюдаем за частями, которые насчитывают около 112 тыс. лиц, а с морской и авиационной компонентой это около 130 тыс. лиц. В апреле прошлого года боевой контингент, который стягивала Россия, составлял 126 тыс. лиц. Итак, количество тогда и сейчас соизмеримо. Несоизмерима реакция", – заявил Резников.

Министр подчеркнул, что разведка, а также лично он и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный находятся в постоянном контакте с международными партнерами.

"Отличие в цифрах относительно концентрации российских войск, которые иногда звучат в публичном пространстве, особенно в международных СМИ, связано с расстоянием и трактовками этого расстояния. Кто-то указывает цифры, связанные с присутствием российских войск на расстоянии до 200 км от госграницы Украины, а кто-то – до 400 км. Мы используем данные относительно зоны до 200 км, потому что они более точно отображают тенденции", – пояснил глава оборонного ведомства.

Он подчеркнул, что с начала зимнего учебного периода в РФ постоянно перемещаются войска, и информацию об этом намеренно распространяют, так как это тоже способ давления.

Также разведка наблюдает переход шести больших десантных кораблей из Балтийского и Северного флотов РФ, которые вошли в Средиземное море и могут войти в Черное море. "Мы знаем, какие подразделения морской пехоты находятся у них на борту, и еще лучше это знает авианосная группа ВМФ США", – добавил Резников.