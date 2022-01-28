Резников: Вблизи украинской границы сейчас около 112 тыс. военных РФ, с морской и авиационной компонентой – около 130 тыс.

"Хочу подчеркнуть: по состоянию на сейчас не наблюдается никаких явлений или действий военного характера, которые бы заметно отличались от того, что происходило весной прошлого года перед Пасхой. Единственное отличие в военном плане, за которым мы внимательно следим, это ситуация в Беларуси. Что кардинально отличается, это интенсивность гибридных мероприятий, в первую очередь информационных, а также их влияние на макроэкономическую ситуацию", – сказал министр.
По его словам, в начале декабря неподалеку от границы было около 94 тыс. российских военных, считая с авиацией и флотом – около 110 тыс.
"Сейчас мы наблюдаем за частями, которые насчитывают около 112 тыс. лиц, а с морской и авиационной компонентой это около 130 тыс. лиц. В апреле прошлого года боевой контингент, который стягивала Россия, составлял 126 тыс. лиц. Итак, количество тогда и сейчас соизмеримо. Несоизмерима реакция", – заявил Резников.
Министр подчеркнул, что разведка, а также лично он и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный находятся в постоянном контакте с международными партнерами.
"Отличие в цифрах относительно концентрации российских войск, которые иногда звучат в публичном пространстве, особенно в международных СМИ, связано с расстоянием и трактовками этого расстояния. Кто-то указывает цифры, связанные с присутствием российских войск на расстоянии до 200 км от госграницы Украины, а кто-то – до 400 км. Мы используем данные относительно зоны до 200 км, потому что они более точно отображают тенденции", – пояснил глава оборонного ведомства.
Он подчеркнул, что с начала зимнего учебного периода в РФ постоянно перемещаются войска, и информацию об этом намеренно распространяют, так как это тоже способ давления.
Также разведка наблюдает переход шести больших десантных кораблей из Балтийского и Северного флотов РФ, которые вошли в Средиземное море и могут войти в Черное море. "Мы знаем, какие подразделения морской пехоты находятся у них на борту, и еще лучше это знает авианосная группа ВМФ США", – добавил Резников.
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
17 декабря на фоне наращивания российских войск вблизи границ Украины МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении" и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.
10-го, 12-го и 13 января 2022 года проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогам в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянса, и подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.
В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.
Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил 24 января, что Россия не создала ни одной ударной группировки, что бы свидетельствовало о подготовке ее вторжения в Украину. По мнению секретаря СНБО Алексея Данилова, полномасштабное вторжение России в Украину на сегодня невозможно.