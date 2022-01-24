"Демонстрация Андреевского флага в различных районах Мирового океана". Корветы Балтийского флота РФ вышли в дальний поход

Отмечается, что отряд боевых кораблей вышел в дальний поход.

"Основными задачами похода являются участие кораблей в военно-морских учениях под общим руководством главнокомандующего военно-морским флотом адмирала Николая Евменова, а также обеспечение военно-морского присутствия и демонстрация Андреевского флага в различных районах Мирового океана", – говорится в сообщении.

Информация о выходе в море кораблей Балтийского флота появилась на фоне заявления НАТО о приведении вооруженных сил в состояние готовности и об отправке дополнительных кораблей и истребителей в Восточную Европу в связи с наращиванием российских военных сил вблизи Украины.

В пресс-службе минобороны РФ 20 января заявили, что в январе – феврале в акватории морей, прилегающих к российской территории и "оперативно важных районах Мирового океана", проводится серия военно-морских учений "по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам Российской Федерации с морских и океанских направлений".

В них примут участие свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1 тыс. единиц военной техники, около 10 тыс. военнослужащих.