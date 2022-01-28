Великобритания и ЕС готовятся ввести санкции против российских газовых проектов из-за агрессии против Украины – СМИ

По данным журналистов, эти меры направлены на то, чтобы серьезно сократить финансирование и поставку новых технологий для новых российских проектов в газовой сфере.

Собеседники издания утверждают, что этот пакет мер будет частью более масштабных экономических санкций. Их степень жесткости будет корректироваться в зависимости от масштаба вероятного российского наступления.

Financial Times также отмечает, что это первый раз, когда Европа допустила возможность нанести удар по российскому газовому сектору, несмотря на то, что 40% газа ЕС получает именно из России.

Однако такие санкции могут нанести ущерб и западным компаниям, включая BP, Total и Shell, которые инвестируют в российские газовые проекты, пишет газета. Она напоминает, что французская Total, например, является одним из крупнейших инвесторов при разработке месторождений на Ямале, а Shell в прошлом году подписала пятилетнее соглашение с "Газпромом".