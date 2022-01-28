Великобритания и ЕС готовятся ввести санкции против российских газовых проектов из-за агрессии против Украины – СМИ

По данным журналистов, эти меры направлены на то, чтобы серьезно сократить финансирование и поставку новых технологий для новых российских проектов в газовой сфере.
Собеседники издания утверждают, что этот пакет мер будет частью более масштабных экономических санкций. Их степень жесткости будет корректироваться в зависимости от масштаба вероятного российского наступления.
Financial Times также отмечает, что это первый раз, когда Европа допустила возможность нанести удар по российскому газовому сектору, несмотря на то, что 40% газа ЕС получает именно из России.
Однако такие санкции могут нанести ущерб и западным компаниям, включая BP, Total и Shell, которые инвестируют в российские газовые проекты, пишет газета. Она напоминает, что французская Total, например, является одним из крупнейших инвесторов при разработке месторождений на Ямале, а Shell в прошлом году подписала пятилетнее соглашение с "Газпромом".
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщал 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.
26 января заместитель госсекретаря США Венди Шерман сказала, что США видят все признаки того, что президент РФ Владимир Путин намерен применить военную силу против Украины до середины февраля. Она отметила, что не знает, принял ли тот окончательное решение.
В связи с этой эскалацией США и страны ЕС в последнее время говорят о возможных новых санкциях против России. Однако госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что цель санкций состоит в сдерживании российской агрессии, а если их ввести сейчас, то это сдерживание прекратится.
Президент США Джо Байден 25 января не исключал и прямых санкций против лидера РФ Владимира Путина, но только в случае полномасштабного вторжения.