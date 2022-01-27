Каждый пятый американец не верит, что на Россию подействуют санкции – опрос

Респонденты из Польши верят в эффективность дополнительных санкций против РФ Фото: depositphotos.com

Авторы опроса поинтересовались у граждан шести западных стран – США, Канады, Франции, Германии, Великобритании и Польши – какие международные действия или подходы могут повлиять или изменить политику России в отношении Украины. При этом опрашиваемых поделили на две группы: обычное население и "профессионалы" (представители сферы технологий, бизнеса, услуг/консалтинга, финансов и других сфер).

Немцы (и население, и "профессионалы") отдали предпочтение исключению РФ из международной торговли (18/29%), примерно такое же количество выбрали ответ "Ничего. Россия не поддастся западному давлению" (22/27%). Наименьшей популярностью в немецком обществе пользуется идея поставок Украине вооружений (5/7%).

Еще меньше в эффективность поставок оружия верят французы (4/0%), наибольшей популярностью у них пользуется ответ об устойчивости РФ к западному давлению (24/18%) и исключение России из международной торговли (16/26%).

Респонденты из Польши верят в эффективность дополнительных санкций (21/17%) и исключение РФ из международной торговли (20/21%).

В том, что на Россию не повлияют никакие действия международного сообщества, уверена пятая часть американцев (20/17%), примерно столько же возлагают надежды на дополнительные санкции (17/22%).

Треть (31%) "обычных" канадцев не могут остановить свой выбор ни на одном предложенном "предохранителе" для России, еще треть колеблется между дополнительными санкциями и исключением из международной торговли.

Британцы заметно больше, чем их союзники по НАТО, поддерживают поставку Украине оружия (16/15%).

Опрос провела американская компания Schoen Cooperman Research в декабре 2021-го — январе 2022 года по заказу Ялтинской европейской стратегии и Фонда Виктора Пинчука. Исследование проводилось в шести государствах – США, Канаде, Великобритании, Германии, Франции и Польше.

Опрос в каждой стране проводился методом личного интервью в двух группах — "обычное население" (репрезентативная выборка взрослого населения численностью 600 человек) и "профессионалы" (по 185 человек в каждой стране). К "профессионалам" были отнесены представители сферы технологий, бизнеса, услуг/консалтинга, финансов, здравоохранения, юриспруденции, медиа/развлечений, имеющие высшее образование и находящиеся в собственной стране в верхней четверти или трети рейтинга по величине своего годового дохода.