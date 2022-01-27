Западные страны преимущественно доверяют Украине больше, чем РФ – опрос

Наибольшим доверием (51%) Украина пользуется у соседней Польши. России в этой стране доверяют только 11% опрошенных, обеим странам одинаково – 10%.

Среди канадцев Украине больше доверяют 40% опрошенных, России – 8%, обеим странам – 18%. В США Украине доверяют 34%, России – 8%, обеим – 23%.

В Великобритании Украине больше доверяет 31%, России – 13%, обеим странам – 25%.

Среди жителей Германии доверие к Украине (27%) почти такое же, как и доверие к обеим странам (28%). Больше России доверяют только 15%.

Самый низкий уровень доверия к Украине во Франции – 22%. В то же время только 8% французов доверяют больше России. Большинство опрошенных из этой страны не смогли решить, кому доверять (28%).

Инфографика: zn.ua

Опрос провела американская компания Schoen Cooperman Research в декабре 2021-го — январе 2022 года по заказу Ялтинской европейской стратегии и Фонда Виктора Пинчука. Исследование проводилось в шести государствах – США, Канаде, Великобритании, Германии, Франции и Польше.

Опрос в каждой стране проводился методом личного интервью в двух группах — "обычное население" (репрезентативная выборка взрослого населения численностью 600 человек) и "профессионалы" (по 185 человек в каждой стране). К "профессионалам" были отнесены представители сферы технологий, бизнеса, услуг/консалтинга, финансов, здравоохранения, юриспруденции, медиа/развлечений, имеющие высшее образование и находящиеся в собственной стране в верхней четверти или трети рейтинга по величине своего годового дохода.