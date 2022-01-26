В конфликте президента с мэром Чернигова Зеленского поддерживают 8%, Атрошенко – 57% горожан – опрос

Социологи опросили с 23 по 24 января 2022 года 1000 жителей Чернигова от 18 лет и старше Фото: gorod.cn.ua

По данным соцопроса, 42% черниговцев убеждены, что между Зеленским и Атрошенко существует конфликт, 37% полагают, что его нет.

Инфографика: ratinggroup.ua

В целом жители Чернигова лучше оценивают состояние дел на местном уровне, чем на общегосударственном. Так, только 20% опрошенных считают, что дела в стране идут в правильном направлении, 71% – противоположного мнения. Относительно города – 80% считают, что дела в нем движутся в правильном направлении, только 13% – наоборот.

Инфографика: ratinggroup.ua

Также "Рейтинг" выяснил: более половины жителей Чернигова считают, что правоохранители проводят обыски в городе с целью политического давления на мэра Атрошенко.

Социологи опросили с 23 по 24 января 2022 года 1000 жителей Чернигова от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту и полу. Способ опроса – CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонные интервью с внедрением компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования – не более 3,1%.