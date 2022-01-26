Более половины черниговцев считают обыски в городе политическим давлением на Атрошенко – соцопрос

Атрошенко заявлял, что обыски в подразделениях Черниговской мэрии и на коммунальных предприятиях города считает политическим давлением Фото: val.ua

По данным социологической компании, 67% горожан слышали об обысках правоохранителей в подразделениях городского совета и на коммунальных предприятиях Чернигова (28% – много слышали, 39% – что-то слышали). Треть ничего об этом не знают. 55% считают, что такие действия правоохранительных органов являются скорее давлением на местную власть, 32% считают это борьбой с коррупцией. Среди тех, кто хорошо осведомлен об обысках, две трети убеждены, что это давление на местную власть.

Инфографика: ratinggroup.ua

Почти 80% черниговцев ответили, что их отношение к Атрошенко не изменилось после упомянутых действий правоохранительных органов в отношении коммунальных предприятий и подразделений городского совета Чернигова. Ухудшилось отношение только у 4% опрошенных.

Инфографика: ratinggroup.ua

94% черниговцев считают, что за время пребывания Атрошенко в должности городского головы ситуация в городе улучшилась, противоположного мнения – 2% опрошенных.

Социологи опросили с 23 по 24 января 2022 года 1000 жителей Чернигова от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту и полу. Способ опроса – CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонные интервью с внедрением компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования – не более 3,1%.