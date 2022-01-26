Более половины черниговцев считают обыски в городе политическим давлением на Атрошенко – соцопрос

По данным социологической компании, 67% горожан слышали об обысках правоохранителей в подразделениях городского совета и на коммунальных предприятиях Чернигова (28% – много слышали, 39% – что-то слышали). Треть ничего об этом не знают. 55% считают, что такие действия правоохранительных органов являются скорее давлением на местную власть, 32% считают это борьбой с коррупцией. Среди тех, кто хорошо осведомлен об обысках, две трети убеждены, что это давление на местную власть.
Почти 80% черниговцев ответили, что их отношение к Атрошенко не изменилось после упомянутых действий правоохранительных органов в отношении коммунальных предприятий и подразделений городского совета Чернигова. Ухудшилось отношение только у 4% опрошенных.
94% черниговцев считают, что за время пребывания Атрошенко в должности городского головы ситуация в городе улучшилась, противоположного мнения – 2% опрошенных.
Социологи опросили с 23 по 24 января 2022 года 1000 жителей Чернигова от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту и полу. Способ опроса – CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонные интервью с внедрением компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования – не более 3,1%.
29 июля 2021 года в Чернигове состоялся Форум единства, на котором мэр Киева и лидер партии УДАР Виталий Кличко и Атрошенко подписали меморандум об объединении усилий и совместном участии в выборах на платформе партии УДАР. Мэр Чернигова подчеркнул, что партии объединяются "не против кого-то, а за Украину".
В ноябре Атрошенко заявил, что обыски в подразделениях Черниговской мэрии и на коммунальных предприятиях города считает политическим давлением в преддверии промежуточных выборов в Верховную Раду в 206-м округе.
В декабре он отметил, что Офис президента требует от него прекратить сотрудничество с партией УДАР и не участвовать в выборах в ВР в 206-м округе.