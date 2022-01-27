Большинство граждан США и Великобритании считают защиту Украины важнее улучшения отношений с РФ – опрос

В США (32%) и Великобритании (34%) большинство граждан более приоритетной считают защиту Украины, чем улучшение отношений с РФ Фото: depositphotos.com

Авторы опроса поинтересовались у граждан шести западных стран, что важнее: защитить Украину или сохранить отношения с Россией.

В США (32%) и Великобритании (34%) большинство граждан более приоритетной считают защиту Украину. Почти такой же результат (28%) и среди канадцев. 26% американцев, 30% канадцев и 33% британцев считают, что защита Украины – это хорошо, но не ценой риска конфликта с РФ.

Уверенных в том, что улучшение отношений с РФ важнее защиты Украины, меньшинство: по 14% в США и Великобритании, 11% в Канаде.

В то же время большинство граждан европейских стран – Франции (46%), Германии (51%) и Польши (52%) – считают защиту Украины важной, но не ценой риска конфликта с РФ.

Защиту Украины более важной, чем улучшение отношений с РФ, считают 19% французов, 16% немцев и 15% поляков. Прямо противоположного мнения придерживаются 13% французов, 18% немцев и 12% поляков.

Инфографика: zn.ua

Опрос провела американская компания Schoen Cooperman Research в декабре 2021-го — январе 2022 года по заказу Ялтинской европейской стратегии и Фонда Виктора Пинчука. Исследование проводилось в шести государствах – США, Канаде, Великобритании, Германии, Франции и Польше.

Опрос в каждой стране проводился методом личного интервью в двух группах — "обычное население" (репрезентативная выборка взрослого населения численностью 600 человек) и "профессионалы" (по 185 человек в каждой стране). К "профессионалам" были отнесены представители сферы технологий, бизнеса, услуг/консалтинга, финансов, здравоохранения, юриспруденции, медиа/развлечений, имеющие высшее образование и находящиеся в собственной стране в верхней четверти или трети рейтинга по величине своего годового дохода.