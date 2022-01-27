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Большинство граждан США и Великобритании считают защиту Украины важнее улучшения отношений с РФ – опрос

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В США (32%) и Великобритании (34%) большинство граждан более приоритетной считают защиту Украины, чем улучшение отношений с РФ
В США (32%) и Великобритании (34%) большинство граждан более приоритетной считают защиту Украины, чем улучшение отношений с РФ
Фото: depositphotos.com

В Великобритании и США большинство граждан уверены, что защита Украины важнее улучшения отношений с Россией. Об этом свидетельствуют результаты опроса американской компании Schoen Cooperman Research, которые 26 января опубликовало издание ZN.UA.

Авторы опроса поинтересовались у граждан шести западных стран, что важнее: защитить Украину или сохранить отношения с Россией.

В США (32%) и Великобритании (34%) большинство граждан более приоритетной считают защиту Украину. Почти такой же результат (28%) и среди канадцев. 26% американцев, 30% канадцев и 33% британцев считают, что защита Украины – это хорошо, но не ценой риска конфликта с РФ.

Уверенных в том, что улучшение отношений с РФ важнее защиты Украины, меньшинство: по 14% в США и Великобритании, 11% в Канаде.

В то же время большинство граждан европейских стран – Франции (46%), Германии (51%) и Польши (52%) – считают защиту Украины важной, но не ценой риска конфликта с РФ.

Защиту Украины более важной, чем улучшение отношений с РФ, считают 19% французов, 16% немцев и 15% поляков. Прямо противоположного мнения придерживаются 13% французов, 18% немцев и 12% поляков.

Инфографика: zn.ua
Инфографика: zn.ua

Опрос провела американская компания Schoen Cooperman Research в декабре 2021-го — январе 2022 года по заказу Ялтинской европейской стратегии и Фонда Виктора Пинчука. Исследование проводилось в шести государствах – США, Канаде, Великобритании, Германии, Франции и Польше.

Опрос в каждой стране проводился методом личного интервью в двух группах — "обычное население" (репрезентативная выборка взрослого населения численностью 600 человек) и "профессионалы" (по 185 человек в каждой стране). К "профессионалам" были отнесены представители сферы технологий, бизнеса, услуг/консалтинга, финансов, здравоохранения, юриспруденции, медиа/развлечений, имеющие высшее образование и находящиеся в собственной стране в верхней четверти или трети рейтинга по величине своего годового дохода.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщал 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд сказала в интервью Financial Times, которое вышло 15 января 2022 года, что США имеют 18 различных сценариев на случай вторжения России в Украину. В Кремле ответили, что "тоже разные сценарии рассматривают".

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

24 января после заседания СНБО, на котором рассматривали, в частности, вопросы нацбезопасности, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что "все спокойно, причин для паники нет". Данилов в тот же день заявил, что полномасштабное вторжение России сейчас невозможно, и подчеркнул, что поводов для паники нет.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, США, Германия, Украина, Польша, Франция, Великобритания, Канада, соцопрос, война в Украине
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