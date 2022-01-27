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Западные страны считают Украину демократичнее России, но почти такой же коррумпированной– опрос

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Половина опрошенных западных граждан считают, что Украине разделяет их ценности
Половина опрошенных западных граждан считают, что Украине разделяет их ценности
Фото: depositphotos.com

Украину на Западе воспринимают как фундаментально демократическое государство, Россию – как фундаментально недемократическое. К такому выводу пришли эксперты компании Schoen Cooperman Research, опросив граждан США, Канады, Великобритании, Германии, Франции и Польши. Результаты опроса 26 января опубликовало издание ZN.UA.

Респондентам предложили оценить уровень демократии в Украине и России по шкале от 1 до 10, где 1 – минимальный уровень, 10 – максимальный. Подавляющее большинство респондентов во всех шести странах оценили Украину от 5 до 10. Наименьшее значение – 58% – Украина получила в США, наибольшее – 69% – в Канаде.

Франция, Германия и Польша в большей степени считают Россию недемократичной, чем США, Канада и Великобритания. Наименее демократичной Россия выглядит в глазах французов: 63% из них дали РФ от 1 до 4 баллов. Для сравнения: в Америке в таком диапазоне Россию рейтинговали лишь 41% респондентов.

Гораздо выше, чем в случае России, жители всех шести государств оценили и приверженность Украины западным ценностям: почти во всех странах этот показатель превышает 50%. Наиболее уверены в том, что Украина разделяет ценности ЕС, в Польше – 61%. В Великобритании этот показатель составляет 57%, Канаде – 56%, США – 54%, Германии – 48%, Франции – 47%.

Инфографика: zn.ua
Инфографика: zn.ua

Что касается проблемы коррупции, то Украину и Россию западные страны оценили примерно одинаково. Примерно две трети респондентов во всех шести странах, где проводилось исследование, рейтинговали Россию в диапазоне 7–10 (по шкале, где 10 — максимальный уровень коррупции, 1 — минимальный): от 63% в Британии и Германии до 70% в США.

Большая часть участвовавших в опросе поместила в этот диапазон (от 7 до 10) и Украину: только в Канаде таких респондентов оказалось лишь 35%, в остальных же странах – больше 40%, с максимальным показателем (48%) у поляков.

Опрос провела американская компания Schoen Cooperman Research в декабре 2021 — январе 2022 года по заказу Ялтинской Европейской Стратегии и Фонда Виктора Пинчука. Исследование проводилось в шести государствах – США, Канаде, Великобритании, Германии, Франции и Польше.

Опрос в каждой стране проводился методом личного интервью в двух группах — "обычное население" (репрезентативная выборка взрослого населения численностью 600 человек) и "профессионалы" (по 185 человек в каждой стране). К "профессионалам" были отнесены представители сферы технологий, бизнеса, услуг/консалтинга, финансов, здравоохранения, юриспруденции, медиа/развлечений, имеющие высшее образование и находящиеся в собственной стране в верхней четверти или трети по величине своего годового дохода.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, США, Германия, Украина, Польша, Франция, Великобритания, коррупция, Канада, демократия, соцопрос
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