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ПОЛИТИКА

Песков заявил, что санкции против российского руководства не будут "болезненными"

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Песков прокомментировал возможность введения санкций против Путина
Песков прокомментировал возможность введения санкций против Путина
Фото: EPA

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил 26 января, что введение западными странами санкций против российского руководства не будет "болезненным". Об этом пишет "Интерфакс".

Песков сказал, что российским чиновникам запрещено иметь счета за рубежом.

Комментируя заявления о возможном введении санкций против президента РФ Владимира Путина, Песков назвал постановку вопроса "деструктивной политически".

У Пескова также спросили, по-прежнему ли зарплата Путина находится в банке "Россия", против которого введены санкции. Он ответил: "Безусловно".

Контекст:

25 января президент США Джо Байден заявил, что рассмотрит возможность введения персональных санкций против Путина, если Россия вторгнется в Украину.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил 25 января, что Запад потребует "непомерную цену" за любое вторжение России в Украину, в том числе путем введения жестких экономических санкций.

26 января министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что Великобритания разрабатывает законопроект по усилению санкций против России, если войска РФ начнут новое вторжение в Украину. Ограничения могут коснуться непосредственно Путина.

В марте 2021 года Россия начала стягивать войска к украинской границе и в оккупированный Крым. 13 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу сказал, что за три недели РФ перебросила к западным границам две армии и три соединения воздушно-десантных войск, все они задействованы в учениях, которые завершатся в течение 14 дней. 22 апреля он заявил, что поставленные цели достигнуты и что с 23 апреля войска приступают к возвращению в пункты постоянной дислокации.

В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь наращивает численность войск у границ с Украиной.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщал 22 декабря, что в 200-километровой зоне от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряженности.

23 декабря на ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину, сказал, что действия Москвы "будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу".

В опубликованном 20 января 2022 года интервью The Washington Post Зеленский заявил, что российские войска могут попытаться оккупировать Харьков.

21 января пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров объяснил, что Зеленский говорил о Харькове как о гипотетическом сценарии. "То есть он не имел в виду, что Харьков будет оккупирован", – подчеркнул спикер главы государства.

24 января Зеленский по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны заявил, что представители СНБО работают для полной деэскалации и мирного урегулирования ситуации на Донбассе и причин для паники нет.

Министр обороны Украины Алексей Резников 25 января заявил, что на сегодня нет информации о сформированной Россией ударной группировке для вторжения в Украину. Однако это не значит, что такого не может произойти в будущем, поэтому угроза сохраняется, добавил он. В то же время глава Минобороны уверен, что ВСУ "готовы дать отпор врагу" и готовить "тревожный чемоданчик" украинцам не нужно.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Владимир Путин, санкции, Кремль, Дмитрий Песков, российская агрессия
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