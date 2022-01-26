Великобритания допускает введение санкций против Путина в случае нового вторжения в Украину

Заявление о возможном ужесточении санкций против России прозвучало после переговоров министра иностранных дел Элизабет Трасс (на фото) и главы Госдепа США Энтони Блинкена по ситуации в Украине Фото: Liz Truss / Twitter

Трасс рассказала, что законопроект направлен на ужесточение санкционной политики Великобритании, чтобы можно было накладывать ограничения на большее количество российских компаний и физлиц.

Глава британского МИД уточнила, что документ будет предложен на рассмотрение в ближайшие несколько дней.

На вопрос журналистов о возможном введении санкций лично против Путина, Трасс ответила: "Мы ничего не исключаем".