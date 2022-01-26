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ПОЛИТИКА

Великобритания допускает введение санкций против Путина в случае нового вторжения в Украину

Заявление о возможном ужесточении санкций против России прозвучало после переговоров министра иностранных дел Элизабет Трасс (на фото) и главы Госдепа США Энтони Блинкена по ситуации в Украине
Заявление о возможном ужесточении санкций против России прозвучало после переговоров министра иностранных дел Элизабет Трасс (на фото) и главы Госдепа США Энтони Блинкена по ситуации в Украине
Фото: Liz Truss / Twitter

Великобритания разрабатывает законопроект по усилению санкций против России, если войска РФ начнут новое вторжение в Украину. Ограничения могут коснуться непосредственно российского президента Владимира Путина. Об этом 26 января заявила министр иностранных дел Соединенного Королевства Элизабет Трасс, сообщает Reuters.

Трасс рассказала, что законопроект направлен на ужесточение санкционной политики Великобритании, чтобы можно было накладывать ограничения на большее количество российских компаний и физлиц.

Глава британского МИД уточнила, что документ будет предложен на рассмотрение в ближайшие несколько дней.

На вопрос журналистов о возможном введении санкций лично против Путина, Трасс ответила: "Мы ничего не исключаем".

Контекст:

С 2014 года Великобритания и США предоставляют помощь Украине, в том числе – военную.

О начале поставок Украине легкого противотанкового оружия в ответ на "все более угрожающее поведение РФ" заявлял 17 января министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес. Он не уточнил ни количество, ни тип отправляемого оружия, но отметил, что "оно не является стратегическим" и "не представляет угрозы для России". В Кремле заявления Великобритании о намерении поставить оружие Украине назвали "чрезвычайно опасными".

21 января стало известно, что Великобритания отправила в Украину 30 бойцов армейской бригады специальных операций, а также 2000 единиц противотанкового оружия.

25 января Трасс провела переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном, на которых стороны подвели итоги мер по сдерживанию наращивания РФ войск вблизи Украины.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил 25 января, что Запад потребует "непомерную цену" за любое вторжение России в Украину, в том числе путем введения жестких экономических санкций.

25 января во Львовской области началась подготовка украинских военных к использованию новых противотанковых ракетных комплексов NLAW (Next Generation Light Anti-tank Weapon), которые передала Великобритания.

Теги: Россия, Владимир Путин, Великобритания, санкции, война в Украине
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