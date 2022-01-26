Если Путин изберет путь кровопролития и разрушения, то сопротивление будет яростным – Джонсон

Джонсон: Россия создаст пустошь в стране, которая, как она нам постоянно напоминает, состоит из братьев-славян Фото: EPA

"Этой зимой мы стали свидетелями зрелища, которое, как мы надеялись, было изгнано с нашего континента: большая и мощная страна, сосредоточившая войска и танки на границе соседа с очевидной угрозой вторжения. Россия, конечно же, уже нападала на Украину, незаконно аннексировав 10 тыс. миль² ее территории в 2014 году и спровоцировав войну на Донбассе, и с тех пор в Украине не было ни дня мира. Теперь она сталкивается с опасностью нового вторжения", – заявил британский премьер.

Джонсон отметил, что украинцы имеют полное моральное и юридическое право защищать свою страну.

"Я считаю, что их сопротивление будет упорным, а кровопролитие сравнимо с первой войной в Чечне или Боснии или с любым другим конфликтом, который переживала Европа с 1945 года. Никто не выиграет от такой катастрофы. Россия создаст пустошь в стране, которая, как она нам постоянно напоминает, состоит из братьев-славян, и Россия никогда не сможет назвать это миром", – уверен он.

Премьер Британии подчеркнул, что Запад потребует "непомерную цену" за любое вторжение России в Украину, в том числе путем введения жестких экономических санкций.

Также Джонсон добавил, что предложенные Россией проекты договоров о гарантиях безопасности подразумевают, что "все государства суверенны, но некоторые из них более суверенны, чем другие".

"Но если президент [России Владимир] Путин изберет путь кровопролития и разрушения, он должен понимать, что это было бы и трагично, и бесполезно, и мы не должны позволять ему верить, что он мог бы легко взять какую-то меньшую часть Украины, потому что сопротивление будет яростным", – отметил он.

В то же время британский премьер заверил, что считает возможным решение проблем с Россией посредством диалога, и выразил готовность продолжить контакты с Путиным.

"Я считаю, что все опасения России еще можно рассеять, и мы могли бы найти путь к взаимной безопасности с помощью терпеливой и принципиальной дипломатии, при условии, что президент Путин избежит ловушки развязывания ужасной войны", – подытожил Джонсон.