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Если Путин изберет путь кровопролития и разрушения, то сопротивление будет яростным – Джонсон

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Джонсон: Россия создаст пустошь в стране, которая, как она нам постоянно напоминает, состоит из братьев-славян
Джонсон: Россия создаст пустошь в стране, которая, как она нам постоянно напоминает, состоит из братьев-славян
Фото: EPA

Запад потребует "непомерную цену" за любое вторжение России в Украину, в том числе путем введения жестких экономических санкций. Об этом 25 января заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время заседания парламента, расшифровка опубликована на сайте правительства.

"Этой зимой мы стали свидетелями зрелища, которое, как мы надеялись, было изгнано с нашего континента: большая и мощная страна, сосредоточившая войска и танки на границе соседа с очевидной угрозой вторжения. Россия, конечно же, уже нападала на Украину, незаконно аннексировав 10 тыс.  миль² ее территории в 2014 году и спровоцировав войну на Донбассе, и с тех пор в Украине не было ни дня мира. Теперь она сталкивается с опасностью нового вторжения", – заявил британский премьер.

Джонсон отметил, что украинцы имеют полное моральное и юридическое право защищать свою страну.

"Я считаю, что их сопротивление будет упорным, а кровопролитие сравнимо с первой войной в Чечне или Боснии или с любым другим конфликтом, который переживала Европа с 1945 года. Никто не выиграет от такой катастрофы. Россия создаст пустошь в стране, которая, как она нам постоянно напоминает, состоит из братьев-славян, и Россия никогда не сможет назвать это миром", – уверен он.

Премьер Британии подчеркнул, что Запад потребует "непомерную цену" за любое вторжение России в Украину, в том числе путем введения жестких экономических санкций.

Также Джонсон добавил, что предложенные Россией проекты договоров о гарантиях безопасности подразумевают, что "все государства суверенны, но некоторые из них более суверенны, чем другие".

"Но если президент [России Владимир] Путин изберет путь кровопролития и разрушения, он должен понимать, что это было бы и трагично, и бесполезно, и мы не должны позволять ему верить, что он мог бы легко взять какую-то меньшую часть Украины, потому что сопротивление будет яростным", – отметил он.

В то же время британский премьер заверил, что считает возможным решение проблем с Россией посредством диалога, и выразил готовность продолжить контакты с Путиным.

"Я считаю, что все опасения России еще можно рассеять, и мы могли бы найти путь к взаимной безопасности с помощью терпеливой и принципиальной дипломатии, при условии, что президент Путин избежит ловушки развязывания ужасной войны", – подытожил Джонсон.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщал 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

17 декабря 2021 года на фоне наращивания российских войск вблизи границ Украины МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении" и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

10-го12-го и 13 января проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогам в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянса, и подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд сказала в интервью Financial Times, которое вышло 15 января, что США имеют 18 различных сценариев на случай вторжения России в Украину. В Кремле ответили, что "тоже разные сценарии рассматривают".

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, Великобритания, вторжение, Борис Джонсон, война в Украине
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