Вашингтон пригрозил России более жесткими финансовыми санкциями, чем в 2014 году

"Вы, несомненно, слышали, как мы говорили о том, что Соединенные Штаты вместе с союзниками и партнерами продолжают готовить ряд жестких экономических мер для применения против России в случае ее дальнейшего вторжения в Украину. И повторюсь: мы готовы ввести санкции с массовыми последствиями, которые не были учтены в 2014 году", – говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что введенные в 2014 году санкции против РФ, которые были слабее тех, которые предполагаются сейчас, вызвали рекордные объемы оттока капитала из России.

"Это привело к обесцениванию валюты на 50%, и Центральному банку России пришлось использовать 25% своих валютных резервов для защиты рубля", – отметил представитель администрации.

В дополнение к финансовым санкциям США также готовы ввести новый экспортный контроль, добавил чиновник.

"Вы можете думать об этом экспортном контроле как о торговых ограничениях на службе более широких интересов национальной безопасности США. Мы используем их, чтобы запретить экспорт товаров из США в Россию и, возможно, некоторых товаров иностранного производства, подпадающих под экспортное законодательство США", – сказал представитель администрации США.

Говоря об экспортном контроле, чиновник добавил, что он окажет влияние на цепочку поставок в РФ товаров, которые имеют решающее значение для российских амбиций по развитию аэрокосмической и оборонной областей. Речь о лазерах и сенсорах, морской технике, искусственном интеллекте, робототехнике, квантовой технике и так далее.