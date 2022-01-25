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Вашингтон пригрозил России более жесткими финансовыми санкциями, чем в 2014 году

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В дополнение к финансовым санкциям США также готовы ввести новый экспортный контроль
В дополнение к финансовым санкциям США также готовы ввести новый экспортный контроль
Фото: depositphotos.com

В случае вторжения России на территорию Украины в пакет американских санкций против Москвы войдут финансовые ограничения и экспортный контроль. Об этом высокопоставленный представитель администрации США (имя не уточняется) заявил во время телефонного брифинга, опубликованного на сайте Белого дома.

"Вы, несомненно, слышали, как мы говорили о том, что Соединенные Штаты вместе с союзниками и партнерами продолжают готовить ряд жестких экономических мер для применения против России в случае ее дальнейшего вторжения в Украину. И повторюсь: мы готовы ввести санкции с массовыми последствиями, которые не были учтены в 2014 году", – говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что введенные в 2014 году санкции против РФ, которые были слабее тех, которые предполагаются сейчас, вызвали рекордные объемы оттока капитала из России.

"Это привело к обесцениванию валюты на 50%, и Центральному банку России пришлось использовать 25% своих валютных резервов для защиты рубля", – отметил представитель администрации.

В дополнение к финансовым санкциям США также готовы ввести новый экспортный контроль, добавил чиновник.

"Вы можете думать об этом экспортном контроле как о торговых ограничениях на службе более широких интересов национальной безопасности США. Мы используем их, чтобы запретить экспорт товаров из США в Россию и, возможно, некоторых товаров иностранного производства, подпадающих под экспортное законодательство США", – сказал представитель администрации США.

Говоря об экспортном контроле, чиновник добавил, что он окажет влияние на цепочку поставок в РФ товаров, которые имеют решающее значение для российских амбиций по развитию аэрокосмической и оборонной областей. Речь о лазерах и сенсорах, морской технике, искусственном интеллекте, робототехнике, квантовой технике и так далее.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщал 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

17 декабря 2021 года на фоне наращивания российских войск вблизи границ Украины МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении" и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

10-го12-го и 13 января проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогам в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянса, и подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд сказала в интервью Financial Times, которое вышло 15 января, что США имеют 18 различных сценариев на случай вторжения России в Украину. В Кремле ответили, что "тоже разные сценарии рассматривают".

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, США, санкции, экономика, Белый дом, война в Украине
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