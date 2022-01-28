Зеленский призвал вводить санкции против РФ до полномасштабной войны, а не после

Зеленский: Что такое санкции после [вторжения РФ]? Они касаются Украины? Простите, к сожалению, нет Фото: EPA

"Что такое санкции после? Кому они адресованы? Зачем они? Они касаются Украины? Простите, к сожалению, нет. Я не знаю, что будет потом", – сказал президент.

Зеленский считает, что санкции уже после полномасштабного вторжения России – это санкции не для защиты Украины, а для защиты Европы.

"Речь идет о санкциях точно не для нашего государства. Это говорит о сдерживании полномасштабной агрессии в сторону Европейского союза, но это нельзя делать за счет нашего государства. Так нельзя! У нас 15 тыс. [граждан] погибли, а многие страны мира обсуждают "санкции после". Я считаю, что это нечестно", – считает президент.