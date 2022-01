"Ничто не убрано из обсуждения". В ЕС обговаривают все возможные санкции против РФ, включая отключение от SWIFT и противодействие "Северному потоку – 2"

Она выразила надежду, что текущий кризис будет успешно разрешен с помощью дипломатии, но подчеркнула, что "мы также готовимся к худшему".

"Я хочу быть предельно ясной: ничего не убрано из обсуждения, все еще обсуждается (nothing is off the table, everything is on the table). Европейская комиссия отвечает за разработку, формирование и развитие санкций в финансовой сфере, в экономической сфере, в области технологий. Мы занимаемся этим, всеми возможными вариантами, и санкции сейчас – наша приоритетная задача", – сказала фон дер Ляйен, отвечая на вопрос, планируется ли не позволить запустить российский газопровод "Северный поток – 2", если Россия вторгнется в Украину.

Она добавила, что активно работает над диверсификацией энергетических поставок и очень тесно сотрудничает с президентом США Джо Байденом над стратегическим партнерством в сфере энергетической безопасности.

На вопрос, может ли Россия быть отрезана от глобальной платежной системы SWIFT в случае нового вторжения, фон дер Ляйен повторила, что никакие варианты не исключены из обсуждения. Однако она отказалась вдаваться в подробности о пакете санкций ЕС, сказав только, что он "обширный и всесторонний".

Глава Еврокомиссии подчеркнула, что не стоит забывать о том, что ЕС является крупнейшим торговым партнером России, на долю которого приходится около 40% торговли товарами, и крупнейшим иностранным инвестором, из которого в РФ поступает 75% прямых иностранных инвестиций.

"Эти цифры говорят вам о том, что у нас есть сильные рычаги воздействия, и что России будет очень больно, если они усилят агрессию против Украины", – заявила политик.