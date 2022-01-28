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"Ничто не убрано из обсуждения". В ЕС обговаривают все возможные санкции против РФ, включая отключение от SWIFT и противодействие "Северному потоку – 2"

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Фон дер Ляйен: У нас есть сильные рычаги воздействия, и России будет очень больно, если они усилят агрессию против Украины
Фон дер Ляйен: У нас есть сильные рычаги воздействия, и России будет очень больно, если они усилят агрессию против Украины
Фото: EPA

Евросоюз не исключил из возможного списка санкций в случае нового вторжения РФ в Украину ни отключение России из системы SWIFT, ни санкции против "Северного потока – 2", сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Об этом она сказала в комментарии CNN 27 января.

Она выразила надежду, что текущий кризис будет успешно разрешен с помощью дипломатии, но подчеркнула, что "мы также готовимся к худшему". 

"Я хочу быть предельно ясной: ничего не убрано из обсуждения, все еще обсуждается (nothing is off the table, everything is on the table). Европейская комиссия отвечает за разработку, формирование и развитие санкций в финансовой сфере, в экономической сфере, в области технологий. Мы занимаемся этим, всеми возможными вариантами, и санкции сейчас – наша приоритетная задача", – сказала фон дер Ляйен, отвечая на вопрос, планируется ли не позволить запустить российский газопровод "Северный поток – 2", если Россия вторгнется в Украину.

Она добавила, что активно работает над диверсификацией энергетических поставок и очень тесно сотрудничает с президентом США Джо Байденом над стратегическим партнерством в сфере энергетической безопасности.

На вопрос, может ли Россия быть отрезана от глобальной платежной системы SWIFT в случае нового вторжения, фон дер Ляйен повторила, что никакие варианты не исключены из обсуждения. Однако она отказалась вдаваться в подробности о пакете санкций ЕС, сказав только, что он "обширный и всесторонний". 

Глава Еврокомиссии подчеркнула, что не стоит забывать о том, что ЕС является крупнейшим торговым партнером России, на долю которого приходится около 40% торговли товарами, и крупнейшим иностранным инвестором, из которого в РФ поступает 75% прямых иностранных инвестиций.

"Эти цифры говорят вам о том, что у нас есть сильные рычаги воздействия, и что России будет очень больно, если они усилят агрессию против Украины", – заявила политик. 

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщал 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

В связи с этой эскалацией США и страны ЕС последнее время говорят о возможных новых санкциях против России. Президент Украины Владимир Зеленский призывал США ввести санкции против РФ до начала полномасштабного вторжения, а не после. Однако госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что цель санкций состоит в сдерживании российской агрессии, а если их ввести сейчас, то это сдерживание прекратится.

Теги: Россия, инвестиции, санкции, Еврокомиссия, экономика, энергетика, Европейская комиссия, SWIFT, Урсула фон дер Ляйен, торговля, российская агрессия, Евросоюз, Северный поток – 2, ЕС
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