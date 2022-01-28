Канадская оппозиция и украинская диаспора раскритиковали правительство Трюдо за недостаточную поддержку Украины на фоне возможного наступления РФ

Критика "мягкости и поверхностности" подхода правительства Трюдо к действиям Кремля исходит от консервативной оппозиции и украинской диаспоры Фото: ЕРА

Издание отметило, что критика "мягкости и поверхностности" подхода к возможному вторжению РФ в Украину исходит не только от консервативной оппозиции, но и от украинской диаспоры. Она требует предоставить Украине оружие, ввести дополнительные санкции против РФ, а также продлить военную миссию Канады по обучению украинских военных после истечения срока в марте.

Издание отметило, что украинская диаспора Канады, насчитывающая 1,4 млн человек, является одной из самых влиятельных групп во внутриполитических делах.

"Для страны, которая претендует на звание одного из ближайших союзников Украины, мягкий, неуверенный язык, используемый канадскими официальными лицами, такими, как министр иностранных дел [Канады Мелани] Жоли, является настоящей головной болью", – заявил Майкл Боцюркив, бывший пресс-секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в 2014 году.

По его словам выражение "глубокой обеспокоенности" не отражает возмущения украинской диаспоры по поводу происходящего у границ Украины.

Боцюркив 27 января в Twitter заявил, что дипломатия и соблюдение международных норм не входят в план действий Кремля.

"Германия отправляет каски в Украину. Канада отправляет бронежилеты. Оттава заявляет, что предпочитает дипломатию, а не отправку летальной помощи по запросу Украины", – отметл он.

Germany send helmets to Ukraine. Canada sends body armor. Ottawa says it favours diplomacy over sending of lethal aid as requested by #Ukraine. Unfortunately genuine diplomacy & adhering to intl norms isn’t quite part of the Kremlin’s playbook #cdnpoli https://t.co/qsgnFKIdmW — Michael Bociurkiw (@WorldAffairsPro) January 26, 2022

Канада продолжит военную тренировочную миссию UNIFIER в Украине до марта 2025 года, количество военнослужащих увеличат вдвое – до 400 человек, дополнительные 60 человек вылетят в Украину в ближайшие дни. Об этом 26 января заявил Трюдо.