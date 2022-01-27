Канада продолжит тренировочную миссию UNIFIER в Украине до 2025 года, удвоив военный контингент

Канадские инструкторы подготовили около 33 тыс. украинских военнослужащих и сотрудников службы безопасности, отметили в правительстве Канады Фото: Міністерство оборони України / Facebook

Об этом 26 января на пресс-конференции заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщил CTV News.

По словам экс-посла Украины в Канаде Андрея Шевченко, данное решение было принято вследствие "критической массы друзей Украины в правительстве, жесткого давления со стороны оппозиционной Консервативной партии, последовательной просветительской кампании Конгресса украинцев Канады и жесткой позиции Вашингтона и Лондона".

"Кибератака на канадский МИД на прошлой неделе также не осталась незамеченной", – написал в Facebook Шевченко.

На немедленную поддержку Украины, продолжение и расширение операции UNIFIER Канада выделяет $340 млн, сообщается на сайте правительства страны.

Отмечается, что "эта увеличенная поддержка поможет Украине укрепить свою безопасность и способность защищаться от целого ряда угроз".

За "непоколебимую поддержку Вооруженных сил Украины в противостоянии российской угрозе" власти Канады поблагодарил глава Минобороны Украины Алексей Резников.

"Обмен разведывательной информацией, помощь в проведении киберопераций и средства индивидуальной защиты значительно усилят возможности украинского войска в сдерживании агрессора", – написал в Facebook Резников.

За "своевременное решение в поддержку обороноспособности Украины" поблагодарил Канаду и Трюдо, в частности, президент Украины Владимир Зеленский.

"Ценим продление и расширение миссии UNIFIER, предоставление нелетального вооружения, обмен разведывательной информацией и помощь в защите от кибератак", – написал Зеленский в Twitter.

Вдячний * та моєму другові @JustinTrudeau за своєчасне рішення на підтримку обороноздатності * . Цінуємо продовження та розширення місії #UNIFIER, надання нелетального озброєння, обмін розвідувальною інформацією та допомогу в захисті від кібератак. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 27, 2022

В то же время вопрос о предоставлении Украине вооружения в Канаде еще не решен, отметил Шевченко.

"К сожалению, решения по оружию пока нет. Премьер-министра Джастина Трюдо об этом на пресс-конференции спрашивали несколько раз", – подчеркнул дипломат.

В Консервативной партии Канады считают, что правительство поступило неправильно, решив пока не передавать Украине летальное оборонительное оружие. По мнению депутатов этой политсилы, "время полумер давно прошло", а решение властей Канады ставит под сомнение их поддержку Украины в ее борьбе против агрессии России.