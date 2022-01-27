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Медведев заявил, что не верит в отключение РФ от SWIFT, а на случай запрета операции с долларами "есть очень перспективный юань"

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По утверждениям Медведева, отключать РФ от системы SWIFT "невыгодно никому"
По утверждениям Медведева, отключать РФ от системы SWIFT "невыгодно никому"
Фото: EPA

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ заявил, что не верит в возможность отключения России от международной платежной системы SWIFT. Об этом 27 января сообщило агентство "РИА Новости".

По утверждениям Медведева, отключать РФ от системы SWIFT "невыгодно никому, в том числе и самому этому обществу, которое организовано для SWIFT". Он заявил, что существуют способы проведения переводов за границу, которые "будут сложнее, это очевидно, но никакой фатальной катастрофы не произойдет". По словам Медведева, у России есть "своя заготовка на этот счет – своя система передачи финансовых данных" внутри страны.

Также Медведев сказал в интервью СМИ, среди которых "РИА Новости", что в случае запрета операций в долларах и евро Россия будет больше поддерживать китайскую экономику. Он назвал юань "новой, очень перспективной с учетом объема экономики Китайской Народной Республики резервной валютой".

Контекст:

Система SWIFT позволяет банкам и компаниям обмениваться финансовыми сообщениями по всему миру. Для расчетов внутри России существуют другие способы работы, однако международные трансакции без SWIFT невозможны.

В марте 2021 года спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуация в мировой политике "обязывает Россию принимать во внимание все возможные угрозы со стороны Запада", поэтому российские власти не исключают вариант отключения России от SWIFT.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил, что в России есть база для создания аналога системы SWIFT.

1 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен пригрозил введением против РФ санкций, "от которых США раньше воздерживались", в случае агрессии против Украины. Среди возможных санкций американские СМИ, в частности CNN, называют отключение России от SWIFT. В Госдепе США подтвердили, что рассматривают такую возможность.

В Европарламенте заявляли, что "ЕС должен быть готов использовать свое влияние и призвать к отключению России от платежной системы SWIFT", еще в сентябре. 16 декабря Европарламент принял резолюцию, в которой призвал в следующем пакете санкций отключить РФ от системы SWIFT в случае новой агрессии против Украины.

Немецкое издание Handelsblatt 17 января 2022 года сообщало со ссылкой на источники в правительстве ФРГ, что США и ЕС передумали отключать российские банки от SWIFT, но готовят другие экономические санкции против крупных финучреждений РФ (источники Reuters в Белом доме опровергали это). В Белом доме заявили, что США не отказываются от идеи отключить РФ от SWIFT в случае ее дальнейшего вторжения в Украину.

23 января издание The Telegraph со ссылкой на источники сообщало, что Великобритания может поддержать отключение России от SWIFT в случае вторжения РФ в Украину.

Теги: Дмитрий Медведев, Россия, Украина, санкции, SWIFT, российская агрессия, война в Украине, юань
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