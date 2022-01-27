Медведев заявил, что не верит в отключение РФ от SWIFT, а на случай запрета операции с долларами "есть очень перспективный юань"

По утверждениям Медведева, отключать РФ от системы SWIFT "невыгодно никому, в том числе и самому этому обществу, которое организовано для SWIFT". Он заявил, что существуют способы проведения переводов за границу, которые "будут сложнее, это очевидно, но никакой фатальной катастрофы не произойдет". По словам Медведева, у России есть "своя заготовка на этот счет – своя система передачи финансовых данных" внутри страны.

Также Медведев сказал в интервью СМИ, среди которых "РИА Новости", что в случае запрета операций в долларах и евро Россия будет больше поддерживать китайскую экономику. Он назвал юань "новой, очень перспективной с учетом объема экономики Китайской Народной Республики резервной валютой".