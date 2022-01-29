Столтенберг о вероятном вторжении РФ в Украину: Мы готовы к худшему

Столтенберг: Мы работаем над тем, чтобы осуществить политическое решение. Но мы также готовы к худшему – к новому вооруженному конфликту Фото: ЕРА

"Что говорят ваши аналитики о возможности боевых столкновений между российской и украинской армией. Какие шансы – 50/50, 70/30? К чему вы готовитесь?" – спросил главред радиостанции Алексей Венедиктов.

Столтенберг ответил, что НАТО готов к обеим возможностям.

"Мы работаем над тем, чтобы осуществить политическое решение, улучшить сценарий. Но мы также готовы к худшему – к новому вооруженному конфликту, к тому, что Россия вновь будет использовать военные силы против своего соседа Украины. И мы призываем Россию к деэскалации, к уменьшению напряжения и к добросовестной работе, к политическому диалогу. Это лучше для российского народа, это самое лучшее для людей стран НАТО – для всех нас. Я не буду спекулировать о возможностях, но у России есть выбор. Россия может решить не вторгнуться, не использовать военную силу; уважать территориальные границы всех наций, всех государств в Европе и сесть за стол переговоров с НАТО. Мы готовы сесть с ними за стол переговоров, выслушать их озабоченности и провести серьезные переговоры о вопросах, интересующих НАТО и Россию", – сказал генеральный секретарь Альянса.