Гудков: Вторжение в Украину для Путина означает поражение в России. Какой ему смысл самоубиваться?

"Путин всегда использует внешнюю политику, чтобы решить какие-то свои внутренние проблемы. И если вспоминать 2014 год, аннексию Крыма, то тогда пропаганда работала, тогда люди реально поддерживали возвращение Крыма в "родную гавань". Пропаганда промыла тогда мозги. И нас было в Думе всего четыре депутата, кто не голосовал за аннексию Крыма. И это было крайне сложно сделать. Сейчас совершенно другое общественное мнение. Во-первых, большинство россиян (это показывает социология "Левада-центра") выступает категорически против войны, они боятся войны. И по последнему опросу, 80% положительно относятся к Украине. То есть несмотря на то, что пропаганда с лета пытается это общественное мнение поменять. Так что нападая на Украину, Путин не решит проблему снижения своего рейтинга. Более того, этот рейтинг пойдет вниз", – начал Гудков.

По его мнению, в этой ситуации также важна роль внешнеполитической ситуации.

"Аргумент внешний. Путин зубы обломает в этот раз. Это не 2014 год, когда практически без потерь и сопротивления был взят Крым. В этот раз армия [Украины] другая, более подготовлена. Общественное мнение [в Украине] совершенно другое, люди готовы защищаться. Я даже, находясь здесь, чувствую, что очень сильно все с 2014 года поменялось. Поэтому на мой взгляд, Путин понимает, что это будут потери, серьезные потери. Люди не поддержат, [будет] снижение рейтингов и в этот момент вступят серьезные санкции Запада, которые ударят по окружению Путина. Поэтому вторжение означает для Путина поражение внутри страны", – продолжил политик.

Гудков считает, что Путин организовал новый виток эскалации ради решения своих проблем.

"Он решил уже свои проблемы. Смотрите, он такой великий, лидер большой страны. И с ним никто не разговаривал в последнее время, он был в изоляции, а теперь просто не слезает с первых полос всей западной прессы. Я думаю, ему это очень нравится. Более того, Запад уже продекларировал, что будет вводить санкции только в случае вторжения. Это означает, что без вторжения никаких санкций не будет, а в сентябре еще Сенат обсуждал серьезный пакет санкций против ближайшего окружения [Путина]. Теперь все: "Лишь бы не было войны. С Путиным мы разговариваем, а что там у тебя в стране происходит – [российский оппозиционер Алексей] Навальный сидит, репрессии – уже никого не интересует, Запад как будто готов простить. Все, он отвел санкции, он в фокусе всех мировых СМИ, с ним ведут переговоры [президент США Джо] Байден, все мировые лидеры – все проблемы решены. Поэтому я не понимаю, какой ему смысл наступать на грабли, самоубиваться, начинать широкомасштабный конфликт, войну с Украиной", – резюмировал Гудков.