Илларионов: Минские соглашения – это ликвидация суверенитета Украины

По словам Илларионова (на фото), Путин понимает, что полномасштабная война против Украины не даст ему никакого контроля над Украиной Скриншот: Дмитрий Гордон / YouTube

"Что говорил [замминистра иностранных дел РФ Сергей] Рябков на этих переговорах? Минские соглашения. Что говорил [замминистра иностранных дел РФ Александр] Глушко? Минские соглашения. Что говорит [министр иностранных дел России Сергей] Лавров уже третий раз за последние три или четыре дня? Минские соглашения. Что сказал [президент России Владимир] Путин в разговоре с [президентом Франции Эммануэлем] Макроном сегодня утром? Минские соглашения. Они все требуют только одного. Потому что они понимают: Минские соглашения – это ликвидация суверенитета Украины", – говорит он.

По словам Илларионова, Путин понимает, что полномасштабная война против Украины не даст ему никакого контроля над Украиной.

"Но если он сможет уломать, уговорить, заставить, запугать, зашантажировать украинское руководство для осуществления Минских соглашений, то тогда у него появляется шанс. Он использует для этого все инструменты, в том числе кампанию запугивания с военными, которых абсолютно недостаточно для проведения большой войны. Но это не означает, что не надо готовиться к войне", – отметил он.