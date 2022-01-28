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Илларионов: Минские соглашения – это ликвидация суверенитета Украины

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По словам Илларионова (на фото), Путин понимает, что полномасштабная война против Украины не даст ему никакого контроля над Украиной
По словам Илларионова (на фото), Путин понимает, что полномасштабная война против Украины не даст ему никакого контроля над Украиной
Скриншот: Дмитрий Гордон / YouTube

Российская власть требует выполнения Минских соглашений, так как понимает, что это путь к ликвидации суверенитета Украины. Об этом 28 января заявил российский экономист, президент Института экономического анализа Андрей Илларионов в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".

"Что говорил [замминистра иностранных дел РФ Сергей] Рябков на этих переговорах? Минские соглашения. Что говорил [замминистра иностранных дел РФ Александр] Глушко? Минские соглашения. Что говорит [министр иностранных дел России Сергей] Лавров уже третий раз за последние три или четыре дня? Минские соглашения. Что сказал [президент России Владимир] Путин в разговоре с [президентом Франции Эммануэлем] Макроном сегодня утром? Минские соглашения. Они все требуют только одного. Потому что они понимают: Минские соглашения – это ликвидация суверенитета Украины", – говорит он.

По словам Илларионова, Путин понимает, что полномасштабная война против Украины не даст ему никакого контроля над Украиной.

"Но если он сможет уломать, уговорить, заставить, запугать, зашантажировать украинское руководство для осуществления Минских соглашений, то тогда у него появляется шанс. Он использует для этого все инструменты, в том числе кампанию запугивания с военными, которых абсолютно недостаточно для проведения большой войны. Но это не означает, что не надо готовиться к войне", – отметил он.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия). Минск стал местом встреч ТКГ в 2014 году. Сейчас из-за пандемии коронавируса заседания ТКГ проходят в формате видеосвязи.

12 февраля 2015 года в Минске лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Владимир Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и т.д. Пока Минские соглашения не выполнены.

В Париже 9 декабря 2019 года состоялся последний саммит лидеров "Нормандской четверки". В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в 2020 году, однако этого не произошло. От участия в переговорах в нормандском формате отказывается Россия, говорят в МИД Украины. 

Лидеры США, ФРГ, Франции, Италии и Великобритании 6 декабря 2021 года отметили, что РФ следует возобновить переговоры с Украиной в рамках нормандского формата.

По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, Украина, Германия и Франция совместными усилиями возвращают РФ за стол переговоров в нормандском формате.

Кулеба отметил 17 декабря, что Украина готова выполнить Минские соглашения, но РФ должна начать с договоренностей Парижского саммита по безопасности.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Сергей Лавров, Андрей Илларионов, Минские соглашения, война в Украине, Эммануэль Макрон, Сергей Рябков, Свобода слова Савика Шустера
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