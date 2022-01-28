Кличко рассказал, как Киев готовится к возможному полномасштабному вторжению РФ

"Разработан алгоритм взятия под охрану ключевых объектов. Разработан алгоритм на случай, если пропадет электроэнергия, закуплены для критичных объектов, для больниц генераторы. [Есть] запас топлива для транспорта", – рассказал Кличко.

Он также отметил, что в Киеве уже обустраиваются пункты территориальной обороны.

"Уже большое количество людей записалось в территориальную оборону как резервисты. В случае чрезвычайной ситуации, о которой мы говорим сегодня, они вступят в тероборону города и станут военнослужащими", – рассказал столичный мэр.

Также, по словам Кличко, в Киеве проинспектированы все бомбоубежища.

"Их 500 бомбоубежищ и 4500 бомбоубежищ двойного назначения – это подземные паркинги, подвалы. Действительно, с одной стороны, там ремонт не нужен, они для временного использования. С другой стороны, очень важно использовать все ресурсы, чтобы защитить людей в случае агрессии. По нашим подсчетам, более 2 млн людей эти бомбоубежища в столице Украины смогут поместить", – рассказал он.