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КИЕВ

Кличко рассказал, как Киев готовится к возможному полномасштабному вторжению РФ

Кличко отметил, что в Киеве уже обустраиваются пункты территориальной обороны
Кличко отметил, что в Киеве уже обустраиваются пункты территориальной обороны
Фото: Віталій Кличко / Facebook

Власти Киева готовятся к возможному российскому вторжению: разрабатывается план действий на случай перебоев с электричеством, проинспектированы бомбоубежища. Об этом мэр Киева Виталий Кличко рассказал 28 января в программе "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".

"Разработан алгоритм взятия под охрану ключевых объектов. Разработан алгоритм на случай, если пропадет электроэнергия, закуплены для критичных объектов, для больниц генераторы. [Есть] запас топлива для транспорта", – рассказал Кличко.

Он также отметил, что в Киеве уже обустраиваются пункты территориальной обороны.

"Уже большое количество людей записалось в территориальную оборону как резервисты. В случае чрезвычайной ситуации, о которой мы говорим сегодня, они вступят в тероборону города и станут военнослужащими", – рассказал столичный мэр.

Также, по словам Кличко, в Киеве проинспектированы все бомбоубежища.

"Их 500 бомбоубежищ и 4500 бомбоубежищ двойного назначения – это подземные паркинги, подвалы. Действительно, с одной стороны, там ремонт не нужен, они для временного использования. С другой стороны, очень важно использовать все ресурсы, чтобы защитить людей в случае агрессии. По нашим подсчетам, более 2 млн людей эти бомбоубежища в столице Украины смогут поместить", – рассказал он.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщал 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

В связи с этой эскалацией США и страны ЕС последнее время говорят о возможных новых санкциях против России. Президент Украины Владимир Зеленский призывал США ввести санкции против РФ до начала полномасштабного вторжения, а не после. Однако госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что цель санкций состоит в сдерживании российской агрессии, а если их ввести сейчас, то это сдерживание прекратится.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Киев, Виталий Кличко, бомбоубежище, вторжение, российская агрессия, Свобода слова Савика Шустера
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