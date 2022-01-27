"В армии не был, но стреляю неплохо". Разумков рассказал, что будет делать в случае вторжения России

Разумков: Я точно останусь в Украине, никуда не поеду, буду защищать свою родину Фото: Дмитро Разумков / Facebook

"Я точно останусь в Украине, никуда не поеду, буду защищать свою родину... Всеми возможными для этого способами и ресурсами", – сказал он.

На уточняющий вопрос, каким именно способом Разумков готов защищать страну – идти на фронт, стать волонтером или выступать по телевидению, депутат сказал, что готов делать все выше перечисленное.

"В армии не был, но я неплохо стреляю", – добавил он.

В то же время парламентарий добавил, что не хотел бы эскалации конфликта с Россией.

"Уже не в первый раз народ отстаивает свою территориальную целостность, свободу, независимость. Мы это делали за свою историю многократно. Но я бы очень не хотел, чтобы в 2022 году нам снова пришлось это кому-то доказывать. Это очень дорогой процесс, за который мы платим сверхбольшую цену – жизни наших с вами сограждан", – отметил нардеп.