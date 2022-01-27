"В армии не был, но стреляю неплохо". Разумков рассказал, что будет делать в случае вторжения России

"Я точно останусь в Украине, никуда не поеду, буду защищать свою родину... Всеми возможными для этого способами и ресурсами", – сказал он.
На уточняющий вопрос, каким именно способом Разумков готов защищать страну – идти на фронт, стать волонтером или выступать по телевидению, депутат сказал, что готов делать все выше перечисленное.
"В армии не был, но я неплохо стреляю", – добавил он.
В то же время парламентарий добавил, что не хотел бы эскалации конфликта с Россией.
"Уже не в первый раз народ отстаивает свою территориальную целостность, свободу, независимость. Мы это делали за свою историю многократно. Но я бы очень не хотел, чтобы в 2022 году нам снова пришлось это кому-то доказывать. Это очень дорогой процесс, за который мы платим сверхбольшую цену – жизни наших с вами сограждан", – отметил нардеп.
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщал 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.
В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.
В связи с этой эскалацией США и страны ЕС последнее время говорят о возможных новых санкциях против России. Президент Украины Владимир Зеленский призывал США ввести санкции против РФ до начала полномасштабного вторжения, а не после. Однако госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что цель санкций состоит в сдерживании российской агрессии, а если их ввести сейчас, то это сдерживание прекратится.