Эрдоган заявил, что России было бы глупо нападать на Украину

Президент Турции надеется, что "Россия не совершит вооруженное нападение и не оккупирует Украину".
Эрдоган призвал обе стороны к диалогу, для этого Анкара готова "сделать все необходимое".
Он повторил предложение провести в Турции переговоры двух президентов, Владимира Путина и Владимира Зеленского.
По мнению Эрдогана, кризис нужно решать, "избегая применения силы".
Пресс-секретарь Эрдогана Ибрагим Калын сказал 19 января, что президент Турции поговорил с Путиным и Зеленским, чтобы найти выход из нынешнего кризиса, и пригласил их встретиться в Турции для обсуждения путей решения.
В Кремле на это заявили, что ключевые разногласия между Украиной и Россией связаны с "пробуксовкой" в выполнении Минских соглашений по урегулированию конфликта на Донбассе.
27 января пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что Путин посетит Турцию по приглашению Эрдогана, когда позволят эпидемиологическая обстановка и графики президентов двух стран.
Эрдоган предлагал организовать встречу Путина и Зеленского на фоне стягивания российских войск к границе с Украиной и сообщений о возможном вторжении РФ.
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщал 22 декабря 2021 года, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.
Эрдоган 29 ноября объявил, что готов быть посредником между властями Украины и России в мирных переговорах. В Кремле до его заявления говорили, что считают невозможным "найти пути решения проблемы" на саммите по урегулированию ситуации на Донбассе с участием Турции, Украины и России.
В Офисе президента Украины приветствовали инициативу Эрдогана. Если Россия отвергнет предложение, это будет свидетельствовать о том, что "российская сторона не чувствует уверенности в себе, контактируя с такими действительно мощными политическими субъектами, как турецкая сторона", заявил советник главы ОП Михаил Подоляк.
Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова сказала, что "ни о какой посреднической роли Турции между Россией и Украиной" не может быть и речи, так как, по ее мнению, РФ "не является стороной конфликта".