Эрдоган заявил, что России было бы глупо нападать на Украину

Президент Турции надеется, что "Россия не совершит вооруженное нападение и не оккупирует Украину".

Эрдоган призвал обе стороны к диалогу, для этого Анкара готова "сделать все необходимое".

Он повторил предложение провести в Турции переговоры двух президентов, Владимира Путина и Владимира Зеленского.

По мнению Эрдогана, кризис нужно решать, "избегая применения силы".

Пресс-секретарь Эрдогана Ибрагим Калын сказал 19 января, что президент Турции поговорил с Путиным и Зеленским, чтобы найти выход из нынешнего кризиса, и пригласил их встретиться в Турции для обсуждения путей решения.

В Кремле на это заявили, что ключевые разногласия между Украиной и Россией связаны с "пробуксовкой" в выполнении Минских соглашений по урегулированию конфликта на Донбассе.

27 января пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что Путин посетит Турцию по приглашению Эрдогана, когда позволят эпидемиологическая обстановка и графики президентов двух стран.