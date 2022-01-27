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Эрдоган заявил, что России было бы глупо нападать на Украину

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Эрдоган призвал РФ и Украину к диалогу
Эрдоган призвал РФ и Украину к диалогу
Фото: EPA

Президент Турции Реджеп Эрдоган считает, что возможное вторжение РФ в Украину "не будет мудрым поступком" – "ни для России, ни для региона". Такое мнение Эрдоган выразил в интервью NTV, выдержки из него 26 января цитирует Reuters.

Президент Турции надеется, что "Россия не совершит вооруженное нападение и не оккупирует Украину".

Эрдоган призвал обе стороны к диалогу, для этого Анкара готова "сделать все необходимое".

Он повторил предложение провести в Турции переговоры двух президентов, Владимира Путина и Владимира Зеленского.

По мнению Эрдогана, кризис нужно решать, "избегая применения силы".

Пресс-секретарь Эрдогана Ибрагим Калын сказал 19 января, что президент Турции поговорил с Путиным и Зеленским, чтобы найти выход из нынешнего кризиса, и пригласил их встретиться в Турции для обсуждения путей решения.

В Кремле на это заявили, что ключевые разногласия между Украиной и Россией связаны с "пробуксовкой" в выполнении Минских соглашений по урегулированию конфликта на Донбассе.

27 января пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что Путин посетит Турцию по приглашению Эрдогана, когда позволят эпидемиологическая обстановка и графики президентов двух стран.

Контекст:

Эрдоган предлагал организовать встречу Путина и Зеленского на фоне стягивания российских войск к границе с Украиной и сообщений о возможном вторжении РФ.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщал 22 декабря 2021 года, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.  

Эрдоган 29 ноября объявил, что готов быть посредником между властями Украины и России в мирных переговорах. В Кремле до его заявления говорили, что считают невозможным "найти пути решения проблемы" на саммите по урегулированию ситуации на Донбассе с участием Турции, Украины и России.

В Офисе президента Украины приветствовали инициативу Эрдогана. Если Россия отвергнет предложение, это будет свидетельствовать о том, что "российская сторона не чувствует уверенности в себе, контактируя с такими действительно мощными политическими субъектами, как турецкая сторона", заявил советник главы ОП Михаил Подоляк.

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова сказала, что "ни о какой посреднической роли Турции между Россией и Украиной" не может быть и речи, так как, по ее мнению, РФ "не является стороной конфликта".

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Турция, Реджеп Эрдоган, переговоры, нападение, кризис, вторжение, Владимир Зеленский, саммит, конфликт, президент, интервью, встреча
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