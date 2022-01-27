Путин "с благодарностью" принял приглашение Эрдогана посетить Анкару. Президент Турции предлагал организовать его встречу с Зеленским

По его словам, "сложилась некая пауза в проведении заседаний межправкомиссии и высшего органа двусторонних отношений, который возглавляется двумя президентами".

Эрдоган говорил, что "он будет рад принять все эти мероприятия в Турции", отметил Песков.

Он подчеркнул, что "президент Путин с благодарностью принял это приглашение".

Оба президента "условились, что как только будут позволять эпидемиологическая обстановка и графики, он [Путин] обязательно воспользуется этим приглашением", рассказал Песков.

Пресс-секретарь Эрдогана Ибрагим Калын сказал19 января, что президент Турции поговорил с Путиным и Зеленским, чтобы найти выход из нынешнего кризиса, и пригласил их встретиться в Турции, для обсуждения путей решения.

В Кремле на это заявили, что ключевые разногласия между Украиной и Россией связаны с "пробуксовкой" в выполнении Минских соглашений по урегулированию конфликта на Донбассе.