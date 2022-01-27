Путин "с благодарностью" принял приглашение Эрдогана посетить Анкару. Президент Турции предлагал организовать его встречу с Зеленским

По его словам, "сложилась некая пауза в проведении заседаний межправкомиссии и высшего органа двусторонних отношений, который возглавляется двумя президентами".
Эрдоган говорил, что "он будет рад принять все эти мероприятия в Турции", отметил Песков.
Он подчеркнул, что "президент Путин с благодарностью принял это приглашение".
Оба президента "условились, что как только будут позволять эпидемиологическая обстановка и графики, он [Путин] обязательно воспользуется этим приглашением", рассказал Песков.
Пресс-секретарь Эрдогана Ибрагим Калын сказал19 января, что президент Турции поговорил с Путиным и Зеленским, чтобы найти выход из нынешнего кризиса, и пригласил их встретиться в Турции, для обсуждения путей решения.
В Кремле на это заявили, что ключевые разногласия между Украиной и Россией связаны с "пробуксовкой" в выполнении Минских соглашений по урегулированию конфликта на Донбассе.
Эрдоган предлагал организовать встречу Путина и Зеленского на фоне стягивания российских войск к границе с Украиной и сообщений о возможном вторжении РФ.
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщал 22 декабря 2021 года, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.
Эрдоган 29 ноября объявил, что готов быть посредником между властями Украины и России в мирных переговорах. В Кремле до его заявления говорили, что считают невозможным "найти пути решения проблемы" на саммите по урегулированию ситуации на Донбассе с участием Турции, Украины и России.
В Офисе президента Украины приветствовали инициативу Эрдогана. Если Россия отвергнет предложение, это будет свидетельствовать о том, что "российская сторона не чувствует уверенности в себе, контактируя с такими действительно мощными политическими субъектами, как турецкая сторона", заявил советник главы ОП Михаил Подоляк.
Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова сказала, что "ни о какой посреднической роли Турции между Россией и Украиной" не может быть и речи, так как, по ее мнению, РФ "не является стороной конфликта".