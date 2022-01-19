В Кремле отреагировали на приглашение Эрдогана о переговорах Путина и Зеленского в Турции

Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 19 января, комментируя предложение президента Турции Реджепа Эрдогана о переговорах главы Кремля Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского в Турции, сообщает "Коммерсантъ".

Сегодня стало известно, что Эрдоган пригласил Зеленского и Путина в Турцию, чтобы обсудить нынешнюю эскалацию в отношениях стран.

"Разумеется, мы приветствуем усилия любых стран, которые могут помочь в урегулировании ситуации на Украине… Если наши турецкие партнеры могут повлиять на украинцев и сподвигнуть их на выполнение ранее взятых договоренностей и обязать, это можно будет только приветствовать", – прокомментировал Песков.

Он сказал, что "место проведения каких-то контактов вторично", а главное, по его мнению, – "повлиять на Украину".