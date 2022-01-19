Эрдоган пригласил Путина и Зеленского в Турцию на переговоры

Эрдоган собирается в ближайшие несколько недель посетить Украину с официальным визитом Фото: EPA

Калин заявил, что Турция готова сыграть любую роль, чтобы снизить напряженность в отношениях между Россией и Украиной.

Также он подчеркнул, что Турция не поддерживает никаких военных действий России против Украины или каких-либо конфликтов и войн между двумя странами, и Анкара выступает в поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

Пресс-секретарь добавил, что Эрдоган поговорил с Путиным и Зеленским, чтобы найти выход из нынешнего кризиса, и пригласил их встретиться в Турции, чтобы обсудить пути решения.

Кроме того он сообщил, что Эрдоган в ближайшие несколько недель посетит Украину с официальным визитом, чтобы встретиться с Зеленским.