Эрдоган считает маловероятной оккупацию Украины Россией

"Для принятия подобного шага в Москве должны проанализировать ситуацию в мире и внутри страны", – сказал он.

Эрдоган сказал, что намерен обсудить ситуацию в Украине с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, который на прошлой неделе находился с визитом в Киеве.

"Я поговорю с Ильхамом Алиевым. Безусловно, важно обсудить эти вопросы с [президентом России Владимиром] Путиным. Потому что эти регионы уже не могут нести нагрузку новой войны. Это было бы неверно. Настало время для полного исключения сценария войны из политической повестки дня", – добавил президент Турции.

По его словам, в современном мире стремление к оккупации чужих земель не приведет к желаемому.

"К примеру, какие шаги предприняла Россия в Украине, в Крыму. В ходе каждой беседы с Путиным я заявляю, что Турция против оккупации Крыма. Эту же позицию доводит до российской стороны внешнеполитическое ведомство Турции. То есть позиция Турции по этому вопросу однозначная", – подчеркнул Эрдоган.