Вторжение России в Украину может стать причиной падения мировой экономики – аналитики конгломерата JP Morgan

Скачок активов-убежищ
Аналитики отмечают, что крупные потрясения часто приводят к тому, что инвесторы спешат вернуться к облигациям, которые обычно считаются самыми безопасными активами. Таким образом полномасштабная война РФ и Украины повлияет на обменный курс евро и швейцарского франка, поскольку последний рассматривается как валюта-убежище – валюта с устойчивым курсом, в которую переводят средства при экономической, политической нестабильности.
В понедельник, 24 января, франк достиг самого высокого уровня с мая 2015 года, хотя отчасти это было связано с широкомасштабной распродажей на Уолл-стрит.
Золото, также рассматриваемое как убежище во время конфликтов или экономической нестабильности, тоже подскочило в цене за последние два месяца.
Подорожание зерновых
Любое прекращение потока зерна из Черноморского региона окажет серьезное влияние на цены и еще больше подстегнет продовольственную инфляцию, считают аналитики.
Четыре основных экспортера зерна – Украина, Россия, Казахстан и Румыния – отгружают его из портов на Черном море, которые могут столкнуться с перебоями в результате военных действий или санкций.
Согласно данным Международного совета по зерну, Украина станет третьим в мире экспортером кукурузы в сезоне 2021/2022 и четвертым крупнейшим экспортером пшеницы. Россия является крупнейшим в мире экспортером пшеницы.
В последние месяцы в Черноморском регионе возросли геополитические риски, что может повлиять на цены на пшеницу в будущем, говорят стратеги.
Перебои с природным газом и нефтью
Аналитики напомнили, что Европа получает от России около 35% своего природного газа. Кроме того, в 2020 году объемы газа из России в Европу упали после того, как карантинные ограничения подавили спрос. Затем последовал резкий рост спроса, что в свою очередь спровоцировало скачок цен до рекордного уровня.
В случае вторжения России в Украину Германия заявила, что может остановить сертификацию газопровода “Северный поток – 2”, который мог бы увеличить импорт газа в Европу.
Как итог, экспорт природного газа из России в Западную Европу из-за санкций значительно сократится как через Украину, так и через Беларусь, а цены на газ вернутся к уровню четвертого квартала 2021 года, считают аналитики.
Напряженность также может привести к существенному скачку цен на нефть. А рост цены до $150 за баррель в первой половине года снизит рост мирового ВВП с 4,1% до 0,9% в годовом исчислении, инфляцию же более чем удвоит – с 3% до 7,2%.
Финансовые риски
Ряд западных компаний также могут ощутить последствия войны, так как связаны с российскими компаниями или имеют в РФ дочерние фирмы. Аналитики, в частности, упоминают о:
Валюты стран
Российские и украинские активы окажутся самыми уязвимыми для негативных последствий возможных военных действий, считают аналитики.
Рынки с фиксированным доходом в Украине в основном находятся в ведении инвесторов из стран с формирующимся рынком, в то время как общая доля России на рынках капитала в последние годы сократилась из-за санкций и геополитической напряженности, что несколько смягчит любую угрозу "заражения" через эти каналы, говорят в JP Morgan.
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщал 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.
В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.
В связи с этой эскалацией США и страны ЕС последнее время говорят о возможных новых санкциях против России. Президент Украины Владимир Зеленский призывал США ввести санкции против РФ до начала полномасштабного вторжения, а не после. Однако госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что цель санкций состоит в сдерживании российской агрессии, а если их ввести сейчас, то это сдерживание прекратится.