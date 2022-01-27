Вторжение России в Украину может стать причиной падения мировой экономики – аналитики конгломерата JP Morgan

Скачок активов-убежищ

Аналитики отмечают, что крупные потрясения часто приводят к тому, что инвесторы спешат вернуться к облигациям, которые обычно считаются самыми безопасными активами. Таким образом полномасштабная война РФ и Украины повлияет на обменный курс евро и швейцарского франка, поскольку последний рассматривается как валюта-убежище – валюта с устойчивым курсом, в которую переводят средства при экономической, политической нестабильности.

В понедельник, 24 января, франк достиг самого высокого уровня с мая 2015 года, хотя отчасти это было связано с широкомасштабной распродажей на Уолл-стрит.

Золото, также рассматриваемое как убежище во время конфликтов или экономической нестабильности, тоже подскочило в цене за последние два месяца.

Подорожание зерновых

Любое прекращение потока зерна из Черноморского региона окажет серьезное влияние на цены и еще больше подстегнет продовольственную инфляцию, считают аналитики.

Четыре основных экспортера зерна – Украина, Россия, Казахстан и Румыния – отгружают его из портов на Черном море, которые могут столкнуться с перебоями в результате военных действий или санкций.

Согласно данным Международного совета по зерну, Украина станет третьим в мире экспортером кукурузы в сезоне 2021/2022 и четвертым крупнейшим экспортером пшеницы. Россия является крупнейшим в мире экспортером пшеницы.

В последние месяцы в Черноморском регионе возросли геополитические риски, что может повлиять на цены на пшеницу в будущем, говорят стратеги.

Перебои с природным газом и нефтью

Аналитики напомнили, что Европа получает от России около 35% своего природного газа. Кроме того, в 2020 году объемы газа из России в Европу упали после того, как карантинные ограничения подавили спрос. Затем последовал резкий рост спроса, что в свою очередь спровоцировало скачок цен до рекордного уровня.

В случае вторжения России в Украину Германия заявила, что может остановить сертификацию газопровода “Северный поток – 2”, который мог бы увеличить импорт газа в Европу.

Как итог, экспорт природного газа из России в Западную Европу из-за санкций значительно сократится как через Украину, так и через Беларусь, а цены на газ вернутся к уровню четвертого квартала 2021 года, считают аналитики.

Напряженность также может привести к существенному скачку цен на нефть. А рост цены до $150 за баррель в первой половине года снизит рост мирового ВВП с 4,1% до 0,9% в годовом исчислении, инфляцию же более чем удвоит – с 3% до 7,2%.

Финансовые риски

Ряд западных компаний также могут ощутить последствия войны, так как связаны с российскими компаниями или имеют в РФ дочерние фирмы. Аналитики, в частности, упоминают о:

британской нефтегазовой компании BP, которая владеет 19,75% акций "Роснефти";

британско-нидерландской нефтегазовой компании Shell, которая владеет 27,5% акций первого в России завода по производству сжиженного природного газа "Сахалин-2";

американской энергокомпании Exxon, которая работает через дочернюю компанию нефтегазового проекта "Сахалин-1";

австрийском банке Raiffeisen Bank International, венгерских банках OTP и UniCredit, имеющих дочерние компании в РФ;

немецкой торговой компании Metro AG, которая в РФ имеет 93 магазина, которые обеспечивают чуть менее 10% продаж и 17% основной прибыли;

датской пивоваренной компании Carlsberg, владеющей "Балтикой" – крупнейшей пивоваренной компанией в России с долей рынка почти 40%.

Валюты стран

Российские и украинские активы окажутся самыми уязвимыми для негативных последствий возможных военных действий, считают аналитики.

Рынки с фиксированным доходом в Украине в основном находятся в ведении инвесторов из стран с формирующимся рынком, в то время как общая доля России на рынках капитала в последние годы сократилась из-за санкций и геополитической напряженности, что несколько смягчит любую угрозу "заражения" через эти каналы, говорят в JP Morgan.