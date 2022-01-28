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Экс-канцлер ФРГ Шредер обвинил Украину в "бряцании оружием"

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В Германии 77-летнего Шредера неоднократно критиковали за его приверженность подконтрольным Кремлю компаниям, отметило издание Spiegel
В Германии 77-летнего Шредера неоднократно критиковали за его приверженность подконтрольным Кремлю компаниям, отметило издание Spiegel
Фото: EPA

Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер поддержал отказ Берлина поставлять Украине оружие, а также решительно отверг украинскую критику. Об этом Шредер заявил в подкасте Die Agenda, пишет Spiegel 28 января.

Бывший глава немецкого правительства выразил надежду, что "бряцание оружием в Украине наконец прекратится".

По словам Шредера, обвинения Германии в "разумной отмене поставок оружия", которые ему приходилось слышать, "иногда переходит все границы".

Шредер был главой правительства Германии с 1998-го по 2005 год.

Spiegel напомнил, что Шредер дружил с президентом России Владимиром Путиным, когда был канцлером ФРГ.

В Германии 77-летнего Шредера неоднократно критиковали за его приверженность подконтрольным Кремлю компаниям "Газпром" и "Роснефть", отмечает издание.

В 2006 году Шредер возглавил комитет акционеров компании Nord Stream AG, управляющей российским газопроводом "Северный поток".

С 2016 года он руководит компанией Nord Stream 2 (оператор строительства одноименного газопровода). В сентябре 2017 года стал председателем совета директоров "Роснефти". В июне 2021 года его переизбрали на эту должность.

Контекст:

Финансовая помощь Германии за первые пять лет с начала войны в 2014 году составила более €1,4 млрд, однако страна не предоставляла Украине оружие.

17 января 2022 года глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что позиция Германии относительно поставок Украине оборонного оружия остается неизменной.

О том, что немецкий представитель в наблюдательном совете Агентства НАТО по поддержке и поставке (NSPA) заблокировал передачу Украине уже оплаченных ею через эту структуру НАТО противодронных винтовок, писало 11 декабря 2021 года ZN.UA. Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник говорил о неформальных сигналах от Германии, что "подобное вооружение потенциально может спровоцировать дальнейшую военную эскалацию на линии разграничения и привести к более масштабным столкновениям". Это главная линия аргументации, которой официальный Берлин объясняет отказ в предоставлении Украине оружия. Посол прогнозирует, что в этом отношении курс нового правительства не изменится.

В комментарии Financial Times, который был опубликован 12 декабря, министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что Германия блокировала поставки оружия Украине через НАТО, несмотря на предупреждения США о возможном новом вторжении России. По словам Резникова, Берлин в ноябре наложил вето на закупку Украиной противодронных ружей и антиснайперских систем через NSPA. Впоследствии Германия смягчила позицию по первому пункту, сочтя это оружие нелетальным, так что Украине все же удалось оформить покупку противодронных ружей.

13 декабря немецкое издание Bild написало, что поставку Украине вооружения в рамках НАТО блокировала бывший канцлер Германии Ангела Меркель. Украина уже заплатила за вооружение в начале 2021 года через Агентство НАТО по поддержке и поставкам и ожидала доставки. Но в мае представители Германии и Нидерландов в совете NSPA заблокировали продажу американских винтовок. Собеседник Bild рассказал, что Нидерланды поддержали ФРГ "по указанию из Берлина", так как правительство Меркель не хотело создавать впечатление, что оно единственное среди стран – членов Альянса выступает против продажи.

О том, что Германия предоставит Украине 5 тыс. военных защитных касок, 26 января заявила министр обороны страны Кристин Ламбрехт. Предоставляя такую помощь, Германия "дает четкий сигнал", что поддерживает Украину, сказала глава оборонного ведомства.

Президент Украины Владимир Зеленский, говоря о блокировке ФРГ поставок оружия, отметил 28 января, что не желает Германии и ее народу ощущать то, что ощущают украинцы.

Теги: Россия, Германия, Украина, оружие, Кремль, правительство, ФРГ, вооружение, военная помощь, Герхард Шредер, продажа
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