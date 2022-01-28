Экс-канцлер ФРГ Шредер обвинил Украину в "бряцании оружием"

Бывший глава немецкого правительства выразил надежду, что "бряцание оружием в Украине наконец прекратится".

По словам Шредера, обвинения Германии в "разумной отмене поставок оружия", которые ему приходилось слышать, "иногда переходит все границы".

Шредер был главой правительства Германии с 1998-го по 2005 год.

Spiegel напомнил, что Шредер дружил с президентом России Владимиром Путиным, когда был канцлером ФРГ.

В Германии 77-летнего Шредера неоднократно критиковали за его приверженность подконтрольным Кремлю компаниям "Газпром" и "Роснефть", отмечает издание.

В 2006 году Шредер возглавил комитет акционеров компании Nord Stream AG, управляющей российским газопроводом "Северный поток".

С 2016 года он руководит компанией Nord Stream 2 (оператор строительства одноименного газопровода). В сентябре 2017 года стал председателем совета директоров "Роснефти". В июне 2021 года его переизбрали на эту должность.