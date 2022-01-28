Зеленский о блокировании ФРГ поставок оружия Украине: Я не желаю Германии и ее народу ощущать то, что ощущаем мы

"Что касается оружия: очень важно помогать тогда, когда это нужно. Это серьезный сигнал, вызов. Я не желаю Германии и ее народу ощущать то, что ощущаем мы. Чтобы вы когда-то ощущали это на границах вашего государства. Я вам не желаю, – сказал Зеленский. – И я когда-то сказал [экс-канцлеру ФРГ] Ангеле Меркель, что про "Северный поток – 2", когда мы начали борьбу с ним, что я понимаю, что это бизнес, серьезный процесс… Я сказал: "Если бы у вас на границе были войска, просто интересно: вы бы строили с ними "Северный поток – 2" или нет?.." Где же эта "контактная линия" между бизнесом и реальностью? Я не желаю вам того, что у нас на границах… Но знайте: если так будет, мы точно вам поможем".

В то же время президент отметил, что Германия поддерживала Украину на пути внедрения реформ, а Меркель приложила много усилий для мирного урегулирования ситуации на Донбассе.

По словам Зеленского, Украина ожидает помощи от ФРГ относительно ее членства в Евросоюзе и НАТО.

"Я считаю, что от Германии много всего зависит – это и консолидация в Альянсе, и относительно поддержки Украины, и… относительно будущего членства Украины в ЕС… Германия имеет серьезное влияние на страны Европейского союза", – подчеркнул глава государства.