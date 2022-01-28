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Зеленский о блокировании ФРГ поставок оружия Украине: Я не желаю Германии и ее народу ощущать то, что ощущаем мы

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Украина ожидает помощи от ФРГ относительно ее членства в Евросоюзе и НАТО, отметил Зеленский
Украина ожидает помощи от ФРГ относительно ее членства в Евросоюзе и НАТО, отметил Зеленский
Фото: president.gov.ua

Блокирование Германией поставок вооружений в Украину – "не первый и не последний пример", однако важна своевременная помощь. Об этом в интервью иностранным СМИ 28 января, которое транслировал в Facebook Офис президента, заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"Что касается оружия: очень важно помогать тогда, когда это нужно. Это серьезный сигнал, вызов. Я не желаю Германии и ее народу ощущать то, что ощущаем мы. Чтобы вы когда-то ощущали это на границах вашего государства. Я вам не желаю, – сказал Зеленский. – И я когда-то сказал [экс-канцлеру ФРГ] Ангеле Меркель, что про "Северный поток – 2", когда мы начали борьбу с ним, что я понимаю, что это бизнес, серьезный процесс… Я сказал: "Если бы у вас на границе были войска, просто интересно: вы бы строили с ними "Северный поток – 2" или нет?.." Где же эта "контактная линия" между бизнесом и реальностью? Я не желаю вам того, что у нас на границах… Но знайте: если так будет, мы точно вам поможем".

В то же время президент отметил, что Германия поддерживала Украину на пути внедрения реформ, а Меркель приложила много усилий для мирного урегулирования ситуации на Донбассе.

По словам Зеленского, Украина ожидает помощи от ФРГ относительно ее членства в Евросоюзе и НАТО.

"Я считаю, что от Германии много всего зависит – это и консолидация в Альянсе, и относительно поддержки Украины, и… относительно будущего членства Украины в ЕС… Германия имеет серьезное влияние на страны Европейского союза", – подчеркнул глава государства.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/641658207150642/

Контекст:

Финансовая помощь Германии за первые пять лет с начала войны в 2014 году составила более €1,4 млрд, однако страна не предоставляла Украине оружие.

17 января 2022 года глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что позиция Германии относительно поставок Украине оборонного оружия остается неизменной.

О том, что немецкий представитель в наблюдательном совете Агентства НАТО по поддержке и поставке (NSPA) заблокировал передачу Украине уже оплаченных ею через эту структуру НАТО противодронных винтовок, писало 11 декабря 2021 года ZN.UA. Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник говорил о неформальных сигналах от Германии, что "подобное вооружение потенциально может спровоцировать дальнейшую военную эскалацию на линии разграничения и привести к более масштабным столкновениям". Это главная линия аргументации, которой официальный Берлин объясняет отказ в предоставлении Украине оружия. Посол прогнозирует, что в этом отношении курс нового правительства не изменится.

В комментарии Financial Times, который был опубликован 12 декабря, министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что Германия блокировала поставки оружия Украине через НАТО, несмотря на предупреждения США о возможном новом вторжении России. По словам Резникова, Берлин в ноябре наложил вето на закупку Украиной противодронных ружей и антиснайперских систем через NSPA. Впоследствии Германия смягчила позицию по первому пункту, сочтя это оружие нелетальным, так что Украине все же удалось оформить покупку противодронных ружей.

13 декабря немецкое издание Bild написало, что поставку Украине вооружения в рамках НАТО блокировала бывший канцлер Германии Ангела Меркель. Украина уже заплатила за вооружение в начале 2021 года через Агентство НАТО по поддержке и поставкам и ожидала доставки. Но в мае представители Германии и Нидерландов в совете NSPA заблокировали продажу американских винтовок. Собеседник Bild рассказал, что Нидерланды поддержали ФРГ "по указанию из Берлина", так как правительство Меркель не хотело создавать впечатление, что оно единственное среди стран – членов Альянса выступает против продажи.

О том, что Германия предоставит Украине 5 тыс. военных защитных касок, 26 января заявила министр обороны страны Кристин Ламбрехт. Предоставляя такую помощь, Германия "дает четкий сигнал", что поддерживает Украину, сказала глава оборонного ведомства.

Теги: Россия, Германия, Украина, НАТО, оружие, ФРГ, вооружение, Владимир Зеленский, финансовая помощь, президент, Евросоюз, интервью, блокирование, покупки, членство, продажа, ЕС
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