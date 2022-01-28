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ПОЛИТИКА

"Это та же часть гибридной войны". Зеленский раскритиковал смену риторики Запада относительно "Северного потока – 2"

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Уже никто не говорит об энергетической безопасности Украины, отметил Зеленский
Уже никто не говорит об энергетической безопасности Украины, отметил Зеленский
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью иностранным СМИ 28 января, которое транслировал в Facebook Офис президента, акцентировал внимание на смене риторики стран Запада в вопросе энергетической безопасности страны.

"Мы слышим, например, мощный голос из Германии. Без оскорблений. Но тем не менее говорящий на дипломатическом языке, что, например, когда завтра будет эскалация со стороны РФ, о "Северном потоке – 2" мы можем не говорить. Как это понять? – отметил Зеленский. – Посмотрите, как меняется риторика очень быстро. Уже никто не говорит об энергетической безопасности нашего государства. Уже говорят, что если будет эскалация, то о каком "Северном потоке  2" мы можем говорить. Это та же часть гибридной войны".

По словам президента, когда "еще вчера" не было риторики относительно эскалации со стороны РФ, при обсуждении вопроса "Северного потока – 2" все говорили, что "если трубопровод будет запущен, то Украина получит энергетические гарантии безопасности".

"Мы обсуждали и в Германии, и в США, и в ЕС, какие это могут быть гарантии… Которые нужно было также обсудить европейским партнерам с РФ, как минимум о 10–15 годах продления транзита газа и использования ГТС Украины", – считает Зеленский.

Он отметил, что, несмотря на вызовы и интересы у других государств, Украине хотелось бы "в интересах других еще каким-то образом участвовать".

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/641658207150642/

Зеленский провел интервью со СМИ на фоне наращивания численности российских войск вблизи Украины и сообщений о возможном вторжении РФ.

Контекст:

Строительство "Северного потока – 2", который должен соединить РФ и ФРГ по дну Балтийского моря в обход Украины, полностью завершено. 29 декабря 2021 года глава правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что первая и вторая нитки газопровода находятся под рабочим давлением и "полностью готовы к эксплуатации".

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают трубопровод угрозой для энергетической безопасности Европы.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая 2021 года глава Белого дома назвал "контрпродуктивным" с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против "Северного потока – 2", поскольку газопровод "практически закончен".

Германия и США 21 июля сообщили, что заключили соглашение по газопроводу "Северный поток – 2". Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или "совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины".

Высший земельный суд немецкого Дюссельдорфа 25 августа обязал оператора газопровода быть независимым от "Газпрома" и придерживаться европейского законодательства.

Компания "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) сообщила, что Nord Stream 2 AG, которой на 100% владеет российский "Газпром", 8 сентября подала заявку на сертификацию как независимого оператора системы передачи газопровода "Северный поток – 2" в Федеральное сетевое агентство ФРГ.

"Немецкая волна" отмечала, что предварительное решение по "Северному потоку – 2" должно вынести Федеральное сетевое агентство ФРГ, а затем свою позицию по газопроводу предстоит высказать Европейской комиссии, она может взять на выработку заключения до четырех месяцев. После этого у немецкого регулятора будет еще два месяца на принятие окончательного решения.

16 ноября стало известно, что Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию "Северного потока – 2". В компании ОГТСУ допустили, что "Газпром" попытается обойти законодательство ЕС для сертификации трубопровода.

Президент Федерального сетевого агентства Германии Йохен Хоманн отметил 16 декабря, что "Северный поток – 2" не запустят в первой половине 2022 года. По его словам, Nord Stream AG начала процесс создания дочерней компании в ФРГ. Хоманн добавил, что сертификация "Северного потока – 2" возобновится, как только компания предоставит необходимые документы. В процессе сертификации трубопровода примет участие Украина.

Госсекретарь США Энтони Блинкен на фоне наращивания численности российских войск возле границ Украины заявил 5 января 2022 года, что "Северный поток – 2" вряд ли заработает, если РФ вторгнется в Украину.

Теги: Газпром, Россия, Германия, Украина, ФРГ, агрессия, ГТС, газопровод, транзит, вторжение, Владимир Зеленский, президент, безопасность, интервью, Северный поток – 2, российский газ, запуск
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