"Это та же часть гибридной войны". Зеленский раскритиковал смену риторики Запада относительно "Северного потока – 2"

Уже никто не говорит об энергетической безопасности Украины, отметил Зеленский Фото: president.gov.ua

"Мы слышим, например, мощный голос из Германии. Без оскорблений. Но тем не менее говорящий на дипломатическом языке, что, например, когда завтра будет эскалация со стороны РФ, о "Северном потоке – 2" мы можем не говорить. Как это понять? – отметил Зеленский. – Посмотрите, как меняется риторика очень быстро. Уже никто не говорит об энергетической безопасности нашего государства. Уже говорят, что если будет эскалация, то о каком "Северном потоке – 2" мы можем говорить. Это та же часть гибридной войны".

По словам президента, когда "еще вчера" не было риторики относительно эскалации со стороны РФ, при обсуждении вопроса "Северного потока – 2" все говорили, что "если трубопровод будет запущен, то Украина получит энергетические гарантии безопасности".

"Мы обсуждали и в Германии, и в США, и в ЕС, какие это могут быть гарантии… Которые нужно было также обсудить европейским партнерам с РФ, как минимум о 10–15 годах продления транзита газа и использования ГТС Украины", – считает Зеленский.

Он отметил, что, несмотря на вызовы и интересы у других государств, Украине хотелось бы "в интересах других еще каким-то образом участвовать".

Зеленский провел интервью со СМИ на фоне наращивания численности российских войск вблизи Украины и сообщений о возможном вторжении РФ.