Большинство граждан Германии выступают против поставки Украине оружия – опрос

Против поставки летального вооружения Украине, в частности, выступают сторонники всех партий, представленных в Бундестаге.

Например, среди сторонников Социал-демократической партии Германии 80% против поставок, блока Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза – 64%, партии "Зеленые" – 72%, Свободной демократической партии – 65%, "Альтернативы для Германии" – 89%, Левой партии – 76%.

36% опрошенных немцев опасаются, что Россия вторгнется в Украину. Большинство (57%) считают, что Россия не будет вторгаться в Украину в ближайшее время.

Опрос проводила исследовательская группа Wahlen по заказу ZDF. Он проходил в виде телефонного интервью в период с 25-го по 27 января 2022 года с 1249 случайно выбранными респондентами. Опрос репрезентативен для голосующего населения Германии.