Львов подготовил план действий на случай нового вторжения России

Программа рассчитана на 2022–2024 годы и предусматривает три ключевых аспекта. Первый – это обучение населения основным боевым навыкам, домедицинской помощи и другим навыкам, необходимым для качественной организации территориальной обороны;

Второй аспект – поддержание материально-технического обеспечения и содействие работе батальонов. Третий – развитие инфраструктуры территориальной обороны.

"Наша задача – максимально помогать и проводить просветительскую работу и обучение среди населения, чтобы люди умели защищать родную страну", – отметил мэр Львова Андрей Садовый.