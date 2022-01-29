Чем больше будет агрессии РФ к Украине, тем больше солдат НАТО перебросит на восток – Столтенберг

Столтенберг: Если Россия сделает что-то такое, что она сделала уже с Грузией в 2008 году и прежде сделала с Украиной в 2014 году, то весь Альянс на это ответит Фото: ЕРА

Так он ответил на вопрос, зачем Альянс перебрасывает войска на территорию своих членов в Восточной Европе.

"Российская агрессия против Украины приводит к противоположному, не к тому, что хочет Россия. Потому что чем больше агрессии со стороны России мы будем видеть в отношении Украины, тем больше солдат НАТО будет переброшено на восточные части НАТО, на территории членов нашей организации. После аннексии Крыма и осуществления военного контроля над Донбассом в Украине... у нас до этого не было на востоке Альянса контингентов", – сказал Столтенберг.

Он отметил, что НАТО увеличил присутствие в Черном и Балтийском морях, а также разместил свои войска в Польше и странах Балтии после 2014 года.

"И мы должны обеспечить то, чтобы было понятно, что если Россия сделает что-то такое, что она сделала уже с Грузией в 2008 году и прежде сделала с Украиной в 2014 году, то весь Альянс на это ответит. Статья 5, если будет задета страна НАТО, будет активирована. Мы разместили вооруженные силы на востоке Альянса для того, чтобы показать России, что после того, как Россия использовала военную силу против Украины в 2014 году, если Россия опять вторгнется в Украину, на восток, НАТО будут переброшены еще больше сил", – подчеркнул Столтенберг, напомнив, что НАТО – оборонительный союз, который размещает войска на территории своих членов и не имеет планов размещать их в Украине.

"Мы не планируем размещение боевых групп НАТО в Украине. Украина является ценным партнером, но они не являются членом организации НАТО. Мы их поддерживаем, но у нас нет плана размещения солдат НАТО в Украине. Конечно же, Россия заплатит высокую цену, если они вторгнутся в Украину, – экономические санкции. И украинская армия сейчас гораздо лучше подготовлена, чем в 2014 году. И конечно же, на восточном фланге НАТО у нас больше солдат", – добавил он.