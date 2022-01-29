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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Чем больше будет агрессии РФ к Украине, тем больше солдат НАТО перебросит на восток – Столтенберг

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Столтенберг: Если Россия сделает что-то такое, что она сделала уже с Грузией в 2008 году и прежде сделала с Украиной в 2014 году, то весь Альянс на это ответит
Столтенберг: Если Россия сделает что-то такое, что она сделала уже с Грузией в 2008 году и прежде сделала с Украиной в 2014 году, то весь Альянс на это ответит
Фото: ЕРА

Российская агрессия против Украины приводит к результатам, которые противоположны ее целям, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью радиостанции "Эхо Москвы", которое вышло 28 января.

Так он ответил на вопрос, зачем Альянс перебрасывает войска на территорию своих членов в Восточной Европе. 

"Российская агрессия против Украины приводит к противоположному, не к тому, что хочет Россия. Потому что чем больше агрессии со стороны России мы будем видеть в отношении Украины, тем больше солдат НАТО будет переброшено на восточные части НАТО, на территории членов нашей организации. После аннексии Крыма и осуществления военного контроля над Донбассом в Украине... у нас до этого не было на востоке Альянса контингентов", – сказал Столтенберг. 

Он отметил, что НАТО увеличил присутствие в Черном и Балтийском морях, а также разместил свои войска в Польше и странах Балтии после 2014 года. 

"И мы должны обеспечить то, чтобы было понятно, что если Россия сделает что-то такое, что она сделала уже с Грузией в 2008 году и прежде сделала с Украиной в 2014 году, то весь Альянс на это ответит. Статья 5, если будет задета страна НАТО, будет активирована. Мы разместили вооруженные силы на востоке Альянса для того, чтобы показать России, что после того, как Россия использовала военную силу против Украины в 2014 году, если Россия опять вторгнется в Украину, на восток, НАТО будут переброшены еще больше сил", – подчеркнул Столтенберг, напомнив, что НАТО – оборонительный союз, который размещает войска на территории своих членов и не имеет планов размещать их в Украине.

"Мы не планируем размещение боевых групп НАТО в Украине. Украина является ценным партнером, но они не являются членом организации НАТО. Мы их поддерживаем, но у нас нет плана размещения солдат НАТО в Украине. Конечно же, Россия заплатит высокую цену, если они вторгнутся в Украину, – экономические санкции. И украинская армия сейчас гораздо лучше подготовлена, чем в 2014 году. И конечно же, на восточном фланге НАТО у нас больше солдат", – добавил он.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

17 декабря на фоне наращивания численности российских войск вблизи границ Украины МИД РФ распространил проект договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении" и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

10 января 2022 года в Женеве прошли переговоры США и России относительно "гарантий безопасности". Замгоссекретаря США Венди Шерман, которая возглавляла делегацию США, после переговоров заявила, что принцип открытых дверей НАТО не подлежит обсуждению.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, НАТО, Йенс Столтенберг, российская агрессия
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