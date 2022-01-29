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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Бизнес продолжит работу в Украине даже в случае военного вторжения – опрос Европейской бизнес-ассоциации

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Ассоциация призвала власти к большей коммуникации с бизнесом
Ассоциация призвала власти к большей коммуникации с бизнесом
Фото: adm.dp.gov.ua

Большая часть опрошенных Европейской бизнес-ассоциацией (ЕВА) компаний планируют остаться в Украине даже в случае военного вторжения РФ. Опрос проводился с 24-го по 27 января среди 136 руководителей и представителей компаний, входящих в EBA, его результаты ассоциация опубликовала 28 января.

Сообщается, что 45% опрошенных компаний планируют продолжить работу, 17% компаний рассматривают возможность переезда в западные регионы.

Кроме того, 10% размышляют над возможностью выезда из страны при худшем сценарии, еще 7% считают, что внешняя агрессия может привести к закрытию их бизнеса. Что решил оставшийся 21% компаний, в ассоциации не уточнили.

Четверть компаний – членов ассоциации оценивают события на восточных границах Украины как психологическую атаку с помощью дезинформации, в то же время большинство, а именно 67% считают, что Украина и международное сообщество "должны быть готовы".

Большинство, 58% компаний, планирует сохранить свою команду, для 14% такой вопрос даже не стоит – они продолжают нанимать и развивать людей. Только 14% говорят, что им придется уволить определенное количество людей или отправить в неоплачиваемый отпуск, а 4% могут снизить заработную плату.

40% опрошенных компаний уже имеют план действий на случай чрезвычайной ситуации, 40% – размышляют над этим, 15% – еще не имеют такого плана. При этом компании жалуются на сложность подготовки к разным потенциальным сценариям развития событий, учитывая их большое количество.

Большинство из компаний, уже сформировавших план Б на случай гипотетического вторжения, построили его, основываясь на трех основных приоритетах. Прежде всего, безопасность людей – сотрудников и их семей, клиентов. Среди возможных действий, рассматриваемых в этом контексте, – релокация, эвакуация, информирование и поддержка. На втором месте – безопасность активов, документов и данных, поддержка финансовой устойчивости. На третьем – обеспечение жизнеспособности бизнеса и непрерывной деятельности.

В EBA также спросили у компаний, какие факторы будут самыми важными для их бизнеса в случае чрезвычайной ситуации. Для большинства это стабильная работа инфраструктуры (телекоммуникационной, банковской, наземной) – так считает 91% опрошенных, полная информация от лидеров страны о событиях и непрерывная коммуникация – 62%, стабильная и слаженная работа государственных органов и служб – 60%.

"Призываем власти обратить внимание на эти пункты, которые могут больше всего повлиять на работу бизнеса в критический момент. А еще – все же больше коммуницировать с бизнесом, ведь именно это способствует уменьшению дезинформации и напряжения", – заявили в ассоциации.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. По данным Минобороны Украины на 28 января, вблизи украинской границы сейчас около 112 тыс. военных РФ, с морской и авиационной компонентой – около 130 тыс.

Страны Запада и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации.

10-го12-го и 13 января 2022 года проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогам в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. США, как говорит заместитель госсекретаря США Венди Шерман, видят все признаки того, что президент РФ Владимир Путин намерен применить военную силу против Украины "сейчас или, возможно, в середине февраля". Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 28 января, что уровень эскалации на украинских границах со стороны войск Российской Федерации не выше, чем был в начале 2021 года, и Украине "не нужна эта паника".

Теги: экономика, бизнес, вторжение, EBA, российская агрессия, война в Украине, предприниматели, активы, Европейская бизнес-ассоциация
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