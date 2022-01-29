Бизнес продолжит работу в Украине даже в случае военного вторжения – опрос Европейской бизнес-ассоциации

Сообщается, что 45% опрошенных компаний планируют продолжить работу, 17% компаний рассматривают возможность переезда в западные регионы.

Кроме того, 10% размышляют над возможностью выезда из страны при худшем сценарии, еще 7% считают, что внешняя агрессия может привести к закрытию их бизнеса. Что решил оставшийся 21% компаний, в ассоциации не уточнили.

Четверть компаний – членов ассоциации оценивают события на восточных границах Украины как психологическую атаку с помощью дезинформации, в то же время большинство, а именно 67% считают, что Украина и международное сообщество "должны быть готовы".

Большинство, 58% компаний, планирует сохранить свою команду, для 14% такой вопрос даже не стоит – они продолжают нанимать и развивать людей. Только 14% говорят, что им придется уволить определенное количество людей или отправить в неоплачиваемый отпуск, а 4% могут снизить заработную плату.

40% опрошенных компаний уже имеют план действий на случай чрезвычайной ситуации, 40% – размышляют над этим, 15% – еще не имеют такого плана. При этом компании жалуются на сложность подготовки к разным потенциальным сценариям развития событий, учитывая их большое количество.

Большинство из компаний, уже сформировавших план Б на случай гипотетического вторжения, построили его, основываясь на трех основных приоритетах. Прежде всего, безопасность людей – сотрудников и их семей, клиентов. Среди возможных действий, рассматриваемых в этом контексте, – релокация, эвакуация, информирование и поддержка. На втором месте – безопасность активов, документов и данных, поддержка финансовой устойчивости. На третьем – обеспечение жизнеспособности бизнеса и непрерывной деятельности.

В EBA также спросили у компаний, какие факторы будут самыми важными для их бизнеса в случае чрезвычайной ситуации. Для большинства это стабильная работа инфраструктуры (телекоммуникационной, банковской, наземной) – так считает 91% опрошенных, полная информация от лидеров страны о событиях и непрерывная коммуникация – 62%, стабильная и слаженная работа государственных органов и служб – 60%.

"Призываем власти обратить внимание на эти пункты, которые могут больше всего повлиять на работу бизнеса в критический момент. А еще – все же больше коммуницировать с бизнесом, ведь именно это способствует уменьшению дезинформации и напряжения", – заявили в ассоциации.