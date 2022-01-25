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"Только 5866 или идите в жопу". В Киеве правительственный квартал заблокирован массовой акцией предпринимателей. Фото, видео

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Полиция призвала организаторов и участников акции соблюдать мирный формат "и не устраивать провокации"
Полиция призвала организаторов и участников акции соблюдать мирный формат "и не устраивать провокации"
Фото: Aleksandr Goncharov / Facebook

В первый пленарный день Верховной Рады после зимних каникул в правительственном квартале проходит массовая акция предпринимателей "SaveФОП", квартал заблокирован. Об этом сообщает LB.ua.

Охрана здания Рады усилена. В месте проведения акции установлена сцена.

Участники митинга требуют принять законопроекты №5866№5866-1, направленные на сохранение упрощенной системы налогообложения и отчетности, а также отмены требования регистраторов расчетных операций для физических лиц – предпринимателей.

ВИДЕО
Видео: LBTV / YouTube

На фотографиях видны национальные флаги, флаги движения "SaveФОП", портрет главы комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева с надписью "Позор", плакаты "Только 5866 и 5866-1 или идите в жопу", "Гетманцев – враг бизнеса", "Нет уничтожению малого бизнеса" и другие. 

https://www.facebook.com/yan.dobronosov/posts/7137662336251324

https://www.facebook.com/KlymenkoTime/posts/3042793919316555

Нацполиция Украины сообщает об ужесточении мер безопасности в центральной части города в связи с массовыми акциями. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4680610705325998&id=100001313440343

"В целях обеспечения общественной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции совместно с военнослужащими Национальной гвардии Украины и сотрудниками ГСЧС несут службу в усиленном режиме. Во избежание правонарушений полицейские проводят превентивную работу с участниками мероприятия", – говорится в сообщении.

Полиция призвала организаторов и участников акции соблюдать заявленный мирный формат "и не устраивать провокации".

Контекст:

Верховная Рада 20 сентября 2019 года приняла законопроект, обязывающий ФЛП использовать регистраторы расчетных операций (как обычные POS-терминалы, так и программные). Норма о применении РРО физлицами-предпринимателями со второй по четвертую группу должна была вступить в силу с 1 января 2021 года.

После акций протеста ФЛП Верховная Рада приняла закон об отсрочке кассовых аппаратов. Согласно закону, применение сниженных финансовых санкций за нарушение бизнесом отдельных требований закона об использовании РРО при проведении расчетных операций было продлено до 1 января 2022 года.

В этом году предприниматели продолжали протестовать, требуя сохранить упрощенную систему налогообложения, но Рада провалила соответствующее голосование. Дополнительную отсрочку РРО отказалось поддерживать монобольшинство.

Таким образом, с января 2022 года плательщики единого налога второй – четвертой групп, которые проводят наличные расчеты, должны применять в своей деятельности регистраторы расчетных операций, напоминают в Кабмине.

Теги: Верховная Рада, протесты, полиция, бизнес, митинг, кассовые аппараты, предприниматели, акции протеста, ФОП, ФЛП
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