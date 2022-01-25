"Только 5866 или идите в жопу". В Киеве правительственный квартал заблокирован массовой акцией предпринимателей. Фото, видео

Полиция призвала организаторов и участников акции соблюдать мирный формат "и не устраивать провокации" Фото: Aleksandr Goncharov / Facebook

Охрана здания Рады усилена. В месте проведения акции установлена сцена.

Участники митинга требуют принять законопроекты №5866, №5866-1, направленные на сохранение упрощенной системы налогообложения и отчетности, а также отмены требования регистраторов расчетных операций для физических лиц – предпринимателей.

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Видео: LBTV / YouTube

На фотографиях видны национальные флаги, флаги движения "SaveФОП", портрет главы комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева с надписью "Позор", плакаты "Только 5866 и 5866-1 или идите в жопу", "Гетманцев – враг бизнеса", "Нет уничтожению малого бизнеса" и другие.

Нацполиция Украины сообщает об ужесточении мер безопасности в центральной части города в связи с массовыми акциями.

"В целях обеспечения общественной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции совместно с военнослужащими Национальной гвардии Украины и сотрудниками ГСЧС несут службу в усиленном режиме. Во избежание правонарушений полицейские проводят превентивную работу с участниками мероприятия", – говорится в сообщении.

Полиция призвала организаторов и участников акции соблюдать заявленный мирный формат "и не устраивать провокации".